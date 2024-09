Trafic de drogue entre Porto-Vecchio et Ajaccio : trois personnes incarcérées

Une opération de la brigade des recherches d’Ajaccio a conduit, mercredi 25 septembre, à l’interpellation d’une jeune femme de 28 ans à Sotta. Consommatrice et revendeuse, elle gérait un vaste circuit de distribution de cocaïne et de résine de cannabis couvrant le sud de la Corse, avec des livraisons organisées à Porto-Vecchio, Propriano et Ajaccio.



Tombée dans ce réseau après une relation de couple toxique, elle avait d’abord joué le rôle de « nourrice » avant de devenir logisticienne du trafic. "En plus de gérer les commandes via les réseaux sociaux, elle organisait les points de livraison et coordonnait les tournées des livreurs. La gendarmerie a révélé qu’elle parvenait à écouler un kilo de résine de cannabis en dix jours et 100 grammes de cocaïne en une semaine" indique dans un communiqué le procureur de la République d'Ajaccio, nicolas Septe.



Trois de ses anciens compagnons, également impliqués dans le réseau, ont été interpellés et placés en garde à vue le même jour. Lors des perquisitions menées à leurs domiciles, des produits stupéfiants ainsi que du matériel de conditionnement ont été saisis. "L'enquête a permis d'identifier Propriano comme l’un des principaux points de ravitaillement en produits illicites." precisé le parquet.



La jeune femme, ainsi que deux de ses anciens compagnons, ont été incarcérés dans l’attente de leur jugement en comparution immédiate, prévu le 1er octobre