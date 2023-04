"Tous les mots qui me viendront", de Daniel Delorme en scène à Belgodère

« Tous les mots qui me viendront sont l’histoire d’un enfant, Dédé di Sanghjisè, isolé des autres enfants jusqu’à̀ l’âge de six ans, âge où il découvre l’école et le monde réel. » explique le comédien- auteur Daniel Delorme. « En voulant le protéger, ses parents l’ont rendu plus vulnérable. Il ne connaît pas les codes, il est en décalage. Cette difficulté́ à communiquer l’empêche de construire des relations, surtout avec les filles dont la vue tétanise chez lui les moindres pulsions oratoires. Jusqu’au jour où̀ il décide de leur écrire des « petits mots ». Les poèmes deviennent alors un vecteur saisissant d’une projection intime et personnelle.





Sur scène, Daniel Delorme est accompagné de la violoncelliste Anne-Lise Herrera. La musique magnifiquement jouée par la musicienne accompagne les textes, illustre, renforce ou adoucit les peraropos, en se mêlant à la voix du comédien comme un contre-chant. Les œuvres des grands compositeurs, comme Piazzolla, Bach, Casals, Corelli... jouent le prolongement des poésies.



La mise en scène a été confiée à Alice Delorenzi qui l’a volontairement voulue minimaliste, avec un décor sobre, mais pourvu d’éléments forts qui rendent le lieu intimiste et propice aux confidences.



​Après Belgodère ce jeudi (entrée gratuite, offerte par la municipalité) la pièce est désormais déjà programmée à le12 août à Chisa et le 8 septembre au CNCM Voce. D’autres dates sont attendues.