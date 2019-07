Tourisme : la coordination du 13 avril annonce une nouvelle opération le 3 aout à Bastia

Le communiqué

La Coordination du 13 avril organise le samedi 3 aout, à 9 heures, rond point du port de Toga à Bastia une nouvelle distribution de tracts sur la réalité du tourisme en Corse.







Fort du succès et de l'impact populaire de sa précedente action à Aghjacciu, la coordination appelle toutes les personnes partageant notre conception d'un developpement économique durable, social et culturel avec et pour le Peuple Corse, à participer à cette opération de sensibilisation.



Forti uniti si uniti simu