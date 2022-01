Tourisme : en Corse, la fréquentation estivale toujours freinée par le Covid

Les campings sont la première forme d’hébergement touristique marchand avec 43 % de nuitées passées en 2021 sur l’île en hébergement marchand (hôtels, campings et autres hébergements collectifs de tourisme). Ils totalisent 3,6 millions de nuitées, en retrait de 11,5 % par rapport à 2019. Plus marqué qu’au niveau national (- 5,5 %), ce repli est également le plus important des régions littorales méditerranéennes et atlantiques.

Le recul sévère des nuitées du mois de mai par rapport à leur niveau d’avant crise (- 48 %) s’atténue ensuite. La clientèle française, plus présente qu’en 2019 dès le mois de juin (+ 5 %), augmente encore de 6,5 % en juillet et en août. Néanmoins, même en haute saison, elle ne compense pas l’absence des campeurs en provenance de l’étranger (- 39 %). Ainsi, les nuitées passées dans les campings restent en repli de 10 % en cœur de saison. Seul, le mois de septembre permet de retrouver une fréquentation touristique excédentaire de 6,5 % à celle de 2019 grâce à un afflux plus important de clientèle française (+ 29,5 %).

Entre mai et septembre 2021, les touristes ont passé 2,2 millions de nuitées dans les hôtels en Corse. La fréquentation hôtelière est en retrait de 17 % par rapport à 2019 avec une perte de 433 000 nuitées. Pourtant l’île est moins impactée qu’au niveau national (- 31 %) et se situe à la 5e place des régions après Auvergne-Rhône-Alpes (- 15 %) et devant PACA (- 17,3 %). De plus, elle se place en tête du palmarès des taux d’occupation (65 %, soit 12 points de plus que la moyenne métropolitaine).Le démarrage tardif de la saison estivale se traduit par une fréquentation hôtelière sérieusement dégradée en mai (- 62,5 %) et juin (- 30 %). Néanmoins, à la faveur d’une clientèle française plus nombreuse en 2021, la fréquentation des mois de juillet et août se rapproche sensiblement de 2019 (respectivement - 1 % et - 2 %) et s’avère bien supérieure à 2020 (+ 52,5 % en juillet et + 16 % en août). En septembre, les touristes français continuent d’affluer dans les hôtels insulaires (+ 6 % par rapport à 2019) mais le nombre global de nuitées y demeure inférieur de 8 % à son niveau d’avant crise.