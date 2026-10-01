Tourisme d’affaires : Ajaccio veut séduire les entreprises pour prolonger la saison

Faire d’Ajaccio une destination de référence pour les séminaires, les congrès et les voyages de groupes, y compris en dehors des périodes de forte fréquentation touristique. C’est l’ambition affichée par l’Office de Tourisme et des Rencontres d’Affaires du Pays d’Ajaccio, qui organise, du 27 au 29 octobre, un éductour destiné à une dizaine de prescripteurs spécialisés dans le tourisme d’affaires et l’événementiel. Pendant trois jours, ces professionnels, susceptibles de recommander et de commercialiser la destination auprès des entreprises, sont invités à découvrir les infrastructures, les hébergements et les expériences proposées sur le territoire.





Ce mardi matin, à l’espace Jean Schiavo, cette opération a débuté par une présentation du Convention Bureau, le Bureau des congrès du Pays d’Ajaccio, et de l’offre développée par l’Office de Tourisme et ses partenaires. Une démarche qui traduit la volonté de la destination de renforcer sa présence sur un marché où la qualité des prestations, l’accessibilité et la capacité à proposer des expériences originales constituent autant de critères déterminants. « L’objectif est de montrer à ces prescripteurs que l’Office de Tourisme et des Rencontres d’Affaires s’est organisé avec ses partenaires, les acteurs économiques qui composent notre offre réceptive, pour démontrer sa capacité à les accueillir et à les accompagner, depuis la recherche de faisabilité d’un projet jusqu’à la concrétisation d’un événement », explique Nathalie Cau, directrice de l’établissement. Pour cette dernière, la démarche repose avant tout sur une mobilisation collective. « Nous voulons concrètement leur prouver que nous sommes capables, par la force d’un collectif qui associe l’Office de Tourisme, son équipe et les partenaires économiques locaux, de prendre en compte leur niveau d’exigence, leur cahier des charges et de les accompagner jusqu’à l’aboutissement réussi de leur événement. »





Un levier économique pour prolonger la saison touristique



Derrière cette stratégie se dessine un enjeu économique majeur : développer la fréquentation touristique au printemps, à l’automne et en hiver, lorsque l’activité traditionnelle connaît un ralentissement. Le tourisme d’affaires représente, à cet égard, un marché particulièrement intéressant, avec une clientèle susceptible de générer des dépenses en matière d’hébergement, de restauration, de transport et d'activités. « Le but pour nous, c’est de capter ces clientèles de manière attractive, parce que ce sont des clientèles à forte valeur ajoutée, en hors-saison et en ailes de saison, et en même temps d’apporter de la vraie création de valeur à nos partenaires, acteurs économiques », insiste Nathalie Cau.





Un marché qui englobe des formats très variés, des congrès aux séminaires d’entreprises, en passant par les conventions professionnelles et les opérations de team building, destinées à renforcer la cohésion des équipes. Autant d’événements qui nécessitent des équipements adaptés, mais aussi des prestations touristiques capables de transformer un déplacement professionnel en véritable expérience. Pour autant, Ajaccio ne part pas de zéro. La cité impériale dispose déjà d’infrastructures et d’établissements capables de répondre aux besoins de cette clientèle. « Ajaccio ne souffre pas d’un déficit puisque nous avons déjà un Palais des congrès qui est en capacité d’accueillir des événements. Nous avons aussi des hôteliers et des établissements capables de recevoir des rassemblements professionnels et une offre très attractive pour ces clientèles », souligne la directrice. « Nous sommes bien positionnés en matière de tourisme d’affaires, mais nous avons encore un potentiel de développement très important au printemps, à l’automne et en hiver. C’est bien là-dessus que nous voulons capitaliser pour nos partenaires. »





Un réseau de 101 partenaires spécialisés dans le tourisme d’affaires



Pour concrétiser cette ambition, l’Office de Tourisme s’appuie désormais sur un réseau structuré de professionnels. Sur les 349 partenaires recensés au sein de l’établissement, 101 sont positionnés sur le marché du tourisme d’affaires, soit près de 29 % du réseau. Parmi eux figurent 20 structures d’hébergement, 34 prestataires d’activités et de loisirs, 13 acteurs du terroir et producteurs, huit professionnels de la gastronomie et 26 structures spécialisées dans les affaires et les services. Parallèlement, 69 partenaires sont identifiés pour l’accueil des voyages de groupes. L’offre s’appuie également sur une capacité d’accueil annoncée de 18 253 lits touristiques, dont 6 253 en hébergements professionnels et 12 000 en hébergements collaboratifs. En 2025, le territoire a enregistré 1 164 385 nuitées touristiques, toutes clientèles confondues. Des chiffres qui témoignent de son potentiel d’accueil, même si la part spécifiquement liée au tourisme d’affaires n’est pas précisée. Au-delà du Palais des congrès, l’Office met en avant la complémentarité d’autres équipements, comme le Cube ou la Cité Grossetti/M3E, ainsi que les espaces événementiels proposés par les établissements hôteliers.





Pour faciliter l’organisation de ces manifestations, le Convention Bureau entend jouer un rôle d’interlocuteur privilégié auprès des entreprises et des agences spécialisées. « Le rôle du Bureau des congrès, c’est de spécialiser une partie de l’équipe de l’Office de Tourisme dans la recherche de clientèles d’affaires, de pouvoir les accueillir correctement sur notre destination et d’être leur interlocuteur privilégié pour gagner leur confiance et leur faire programmer notre destination », poursuit Nathalie Cau.





Autre élément essentiel de cette stratégie : faciliter l’accès à la destination et la réservation des prestations. L’Office de Tourisme met notamment en avant une convention conclue avec Air Corsica, permettant de bénéficier de remises pouvant atteindre 30 % sur le prix hors taxes des billets, du 1er septembre au 31 mai, selon les conditions prévues par l’accord. D’autres conventions aériennes et maritimes sont en cours de discussion. Une plateforme de réservation hôtelière directement accessible depuis l’interface de l’Office est également annoncée pour le premier semestre 2027. Elle viendrait compléter une billetterie en ligne qui permet déjà de réserver des activités, des visites, des spectacles ou des expériences touristiques à des conditions préférentielles pour les professionnels. Ces dispositifs doivent notamment permettre de répondre à l’une des principales interrogations des prescripteurs : celle de l’accessibilité de la Corse, tant sur le plan logistique que financier.





L’accessibilité, un enjeu déterminant pour séduire les entreprises



Une problématique bien identifiée par Laura Lazzarin, cheffe de projet événementiel au sein de l’agence toulousaine Ann'events, qui participe à cet éductour. « C’est justement le point que j’ai besoin de développer avec les différents partenaires, pour voir quelles sont les solutions les plus adaptées et les plus confortables pour nos clients, qui viennent majoritairement d’Occitanie, notamment de Toulouse, afin de les faire venir à Ajaccio », explique-t-elle.





Son agence, qui accompagne depuis onze ans les entreprises dans l’organisation de séminaires et de conventions, cherche aujourd’hui à élargir son catalogue de destinations. Une évolution qui répond également à la demande de sa clientèle. « Nous sommes une agence à taille humaine, avec quatre personnes au bureau. Nous avons vraiment pour objectif d’accompagner nos clients de A à Z, d’être à leur écoute et de leur proposer des programmes sur mesure. La majorité de nos clients sont fidèles et renouvellent chaque année leurs événements. C’est pour cela que nous sommes toujours friands de découvrir de nouvelles destinations et de nouveaux partenaires. »



Récemment immatriculée auprès d’Atout France, l’agence souhaite également développer les séminaires à l’étranger et les prestations complètes intégrant transport, hébergement et activités. Et la Corse suscite déjà un intérêt chez certains de ses clients. « Nous avons une demande pour la Corse qui revient de plus en plus. J’ai eu l’occasion, grâce à l’Office de Tourisme, de venir découvrir cette destination. C’est d’autant plus intéressant que, personnellement, c’est la première fois que je viens en Corse », confie Laura Lazzarin. « C’est vrai qu’il y a une identité forte. Et ce que le client vient généralement chercher sur les destinations, c’est la convivialité, les échanges et les expériences. Je pense qu’Ajaccio offre vraiment un cadre et des expériences à partager ensemble, avec des partenaires locaux qui parlent de leur savoir-faire et de leur savoir-vivre. »







Pendant ces trois journées, les professionnels invités sont ainsi amenés à rencontrer les prestataires locaux et à découvrir différentes facettes de la destination. L’Office de Tourisme a construit un programme autour de trois thématiques complémentaires, destinées à mettre en valeur la diversité de l’offre et la capacité du territoire à accueillir des événements professionnels. « Nous attendons beaucoup de cette opération parce que le programme que nous leur avons concocté, sur trois jours et avec trois thématiques différentes, doit leur permettre de constater par eux-mêmes notre capacité à accueillir des événements de qualité, avec une vraie diversité de l’offre, une vraie authenticité et un vrai professionnalisme », conlut Nathalie Cau.





Reste désormais à mesurer les résultats de cette stratégie en nombre de séminaires accueillis, de nuitées supplémentaires et de retombées économiques pour les professionnels locaux. Car au-delà de la promotion de la destination, c’est bien la capacité du Pays d’Ajaccio à attirer une nouvelle clientèle tout au long de l’année qui est en jeu.

