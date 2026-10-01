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A maghjina - Corti si sveglia


La rédaction le Mardi 27 Octobre 2026 à 07:05

Au petit matin, Corti s’éveille doucement sous un ciel aux couleurs flamboyantes, entre les premières lueurs du jour et les sommets encore enveloppés de nuages, dans un instant empli de sérénité.
Si, comme Grazi Ritratti, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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