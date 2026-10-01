A maghjina - Corti si sveglia
La rédaction le Mardi 27 Octobre 2026 à 07:05
Au petit matin, Corti s’éveille doucement sous un ciel aux couleurs flamboyantes, entre les premières lueurs du jour et les sommets encore enveloppés de nuages, dans un instant empli de sérénité.
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(Photo : Grazi Ritratti)