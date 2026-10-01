Hippisme - Alexandre Lastrajoli victorieux à Calzarellu

Cinq courses de galop et deux de trot étaient au programme dominical de l'hippodrome fiumorbais de Calzarellu. Malgré les intempéries la piste était en très bon état pour ce rendez-vous hippique d'envergure au sein duquel la course des pur-sang PMU à enjeux nationaux, voyait la participation du jockey porto-vecchiais Alexandre Lastrajoli. Des enjeux nationaux qui ont dépassé la barre des 1.400.000,00€.



Alexandre Lastrajoli qui montait Kalife Alaplace de Joseph Gentile, entraîné par Cyril Tolaini, devait réaliser une course remarquable où le suspense aura duré tout au long de l'épreuve.



Après une longue course d'attente Alexandre Lastrajoli est venu coiffer sur le poteau Great Promise monté par un autre jockey insulaire, Michel Wendel. Une très belle satisfaction pour le jockey de la Cité du Sel qui sera présent dès le mois de novembre à Ajaccio du côté de Vignetta plus exactement le dimanche 8 puis à Calzarellu le dimanche suivant, avant de prendre part à la finale du championnat méditerranéen le 21 novembre sur l'hippodrome marocain de Casablanca.



Une saison qui pourrait bien être la dernière pour Alexandre Lastrajoli qui devrait raccrocher au terme de cette année 2026.