Tourisme - Une belle avant-saison en vue pour la Corse ?

Effacée depuis deux ans par la crise sanitaire, pour le plus grand bonheur des hôteliers et restaurateurs les vacanciers devraient faire leur grand retour sur l’île pour cette Pâques 2022. C’est une tendance qu’observent les transporteurs dès à présent.



Dans l’aérien, la compagnie Aircorsica comptabilise d’ores et déjà 100 000 passagers engagés pour le mois d’avril sur toutes ses liaisons vers la Corse. « Ce taux de remplissage est supérieur à 2019, c’est très rassurant. Ce qui ressort à ce jour c’est qu’on va enfin avoir une avant-saison », se réjouit Jean-Baptiste Martini, directeur commercial de la compagnie. Il ne cache pas que la fin de l’obligation du pass sanitaire « a beaucoup joué à la reprise » et a eu « un grand impact sur les réservations ». Pour la compagnie, cela s’explique par une plus grande liberté de voyager. « Présenter des preuves pour prendre un vol c’est toujours contraignant. Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a encore beaucoup non-vaccinés », poursuit-il.





Du côté du maritime, la Corsica Linea et la Corsica Ferries sont aussi unanimes : « Les taux de remplissages sont similaires à ceux d’avril 2019 ». La compagnie insulaire rouge et blanche relève même pour avril, mai et juin une hausse de 10% par rapport à l’avant Covid.



De nombreuses annulations à cause du conflit en Ukraine

Si les réservations se portent bien pour ce printemps, un arrêt brutal avait toutefois été observé lors de l’annonce de la guerre en Ukraine à la fin-février. Les évènements survenus en Corse ces dernières semaines, n’ont pas aidé à une nette reprise. C’est d’ailleurs ce que confirment les adhérents à l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih). « En janvier et février nous étions optimistes vis-à-vis des réservations mais depuis la guerre, de nombreux groupes individuels repoussent leur séjour à septembre. Il y a peu de confirmation mais beaucoup d’options posées », déplore Karina Goffi, présidente de l’Umih. Les annulations viennent surtout des groupes Belges, Suisses et Luxembourgeois plus proches des pays de l’Europe de l’Est.

La hausse des prix de l’essence mais aussi du blé et de la vie en général, accentuent ce retrait. « On nous répète à longueur de temps que les prix vont exploser, cela ne pousse pas au loisir touristique », reprend Jean-Baptiste Martini.





Peu de visibilité pour cet été

La saison 2022 s’annonce quant à elle encore floue. « Les gens sont dans l’attentisme », poursuit le directeur commercial de la compagnie aérienne. Le manque de visibilité de ces deux dernières années aurait changé le comportement des voyageurs. « Maintenant ils ne réservent plus qu’à la dernière minute », regrette-t-il. Il faudra donc encore attendre pour dégager une tendance pour juillet-août.