Tour de Corse en kayak : pari gagné pour quatre étudiants bordelais

Il faut dire que le défi n’était pas gagné d’avance…600 km en 22 jours : le jour de leur départ, sur la plage de la Viva à Porticcio, les quatre amis n’étaient pas bien sûrs de ce qui les attendait, mais ils étaient pleins d’énergie et de courage.



C’est donc en direction du sud qu’ils sont partis, avec les kayaks chargés de 30 litres d’eau et des vivres pour tenir quelques jours, principalement des conserves de poisson, pâtes et tout de même une balise AIS qui permet de signaler aux bateaux alentour qu’il y a un problème. Un départ épique rempli de fou rire, où certains avaient même du mal à monter dans leur kayak. Les prévisions étaient de 30 km par jour. Ils envisageaient de pouvoir également se nourrir en pêchant…



Nous les avons suivis sur leur compte Instagram, alimenté tous les 2 ou 3 jours, et il faut avouer qu’ils ont été plutôt bons. Après 22 jours (avec 3 jours d’arrêt à cause du temps), nous les avons retrouvés sur la même plage, toujours souriants mais plus fatigués, et surtout fiers de ce qu’ils venaient d’accomplir : “On l’a fait les gars ! On l’a fait !” se sont-ils écriés en mettant pied à terre. Le bilan de leur aventure est 100% positif. Pour certains, la Corse était une découverte, et ils en ont pris “plein les yeux”. “Vue de la mer, on se rend vraiment compte que la Corse est une montagne au milieu de l’eau, et c’est impressionnant”, avoue Pierre.



Le plus dur ?

Les douleurs physiques des premiers jours, dos, bras, jambes. Leur façon de pagayer n'était pas du tout au point. Mais après 3 jours ils ont trouvé la bonne façon et ils ont pu avancer au rythme qu’ils avaient prévu. “Nous n’avons pas eu vraiment de galère. Sauf quelques moments où c’était quand même difficile physiquement, mais le fait d’être entre potes, ça permettait de ne pas craquer et tout abandonner” avouent-ils.



Leurs meilleurs souvenirs resteront à jamais gravés : les bivouacs sur les plages, dans des grottes, des endroits parfois difficiles d’accès pour un bateau, impossible à pied, des paysages et des couchers de soleil extraordinaires “on se sentait parfois seuls au monde et c’était incroyable”.



De bien belles rencontres également dans les ports où ils s'arrêtaient pour se ravitailler en eau et en nourriture (ils n’ont jamais pêché le moindre poisson, mais ont beaucoup ri), des apéros, quelques restaurants pour changer des conserves et des pâtes. “On a été super bien accueillis partout où on s’est arrêtés. Les gens étaient sympas, nous encourageaient , nous offraient l’apéro ! On a fait des rencontres fabuleuses. Une super aventure entre potes que nous n’oublierons jamais”.



C’est donc la tête remplie de souvenirs qu’ils ont repris le bateau le soir même, réfléchissant déjà à leur prochain défi improbable…