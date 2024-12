Tour de Corse Historique : La 25e édition s’élancera depuis Calvi

Événement incontournable du sport automobile, le Tour de Corse Historique est devenu, au fil des ans, une référence parmi les rallyes de véhicules historiques. Avec près de 400 inscrits chaque année, l’épreuve attire des passionnés du monde entier, séduits par le tracé exigeant et la beauté des paysages corses.



Traditionnellement basé à Portivechju, où se tenaient jusqu’à présent le départ et l’arrivée, ainsi que le "village" du rallye, l’événement sera déplacé en 2025. L’organisation a confirmé hier soir que cette 25e édition prendra son départ depuis Calvi, en Balagne, en raison des travaux d’extension du port de plaisance et de pêche de Portivechju.



Le village du Tour de Corse Historique, point de rassemblement des participants et des passionnés, sera également installé à Calvi. Si ce déménagement est annoncé comme temporaire, il pourrait s’étendre sur plusieurs éditions selon l’évolution des travaux dans la Cité du Sel.



Cette relocalisation marque une nouvelle étape dans l’histoire de l’épreuve et met en lumière une autre région emblématique de la Corse. Pour les passionnés, le rendez-vous est donné en Balagne, où Calvi s’apprête à devenir le nouveau cœur battant du Tour de Corse Historique.