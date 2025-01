Tour de Corse Historique : L'édition 2025 affiche complet

Le 25e Tour de Corse Historique se déroulera cette année du 4 au 11 octobre, avec un départ et une arrivée à Calvi. La première spéciale de cette édition 2025 a été lancée le samedi 18 janvier, marquée par l’ouverture des inscriptions sur le site de l’épreuve. Une première spéciale où il ne fallait surtout pas hésiter au démarrage, car en à peine une vingtaine de minutes, 381 inscriptions ont déjà été enregistrées. Ce démarrage fulgurant augure bien pour l’épreuve et, si besoin était, confirme la renommée désormais internationale du Tour de Corse Historique. Les deux éditions précédentes avaient déjà atteint 380 inscrits, avec les VHC, VHRS, et autres catégories. Le TDCH poursuit donc son ascension.



Un constat que partage Marie-Ange Dini, à la tête de l’organisation du rallye : « Cette affluence rapide confirme l’intérêt croissant pour le Tour de Corse. C’est vrai que nous avons tout de même été surpris. C’est le fruit d’un travail de longue haleine dans l’organisation, où chaque année, nous ajoutons une pierre à l’édifice pour offrir une épreuve de qualité, aussi bien sur le plan sportif qu’en ce qui concerne toute l’organisation en amont et en aval du rallye, afin de satisfaire pleinement les concurrents. »



Pour les équipages ayant pris un peu de retard, une liste d’attente a déjà été mise en place. Mais là encore, mieux vaut ne pas trop tarder.