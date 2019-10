Tocc’à voi : les Corses savent-ils que l’habit ne fait pas le moine?

Je me pose plein de questions et j’avoue d’avoir pensé à écrire à CNI pour demander aux autres internautes des réponses.... j’aimerai comprendre pourquoi en Corse, une des régions les plus pauvres de France, la jeunesse se pare souvent de chaussures à 600 euros la paire et de blouson à plus d’un SMIC.

Je sais qu’on veut tous le meilleur pour nos enfants. Que l’adolescence c’est l’âge idiot durant lequel on a besoin de faire partie d’un groupe et de se conformer aux autres comme des moutons, mais comment font les parents de ces enfants qui ont sur eux l’équivalent de mon salaire ?



J’aurais envie de dire à tout ce monde « Si vous êtes riches, que votre budget vous le permet et que l’achat représente 10 ou 20 % de votre salaire, je comprends, mais quand ça représente 50 ou 100 % de votre salaire, là je comprends moins .... Même si le tee-shirt de votre enfant met bien en avant la marque et qu’ainsi tout le monde sait que vous l’avez payé plus de 100 euros, ça ne fait pas de vous un riche . »

Tout le monde sait que l’habit ne fait pas le moine non ?



Et pourtant, le samedi après midi aux terrasses des bar... toutes les jeunes femmes et même les moins, ont des sacs, besaces, pochettes ou autres de grands couturiers à des prix exorbitants et alors que les parents, qu’on connaît, ne sont que des employés, des ouvriers et même de chômeurs et sûrement pas des « kardachian » nustrali.



Et comment font-ils tous, alors qu’ils ont payé ceinture Guch-machin, chaussures Balan-truc, blouson Mon-bidule et sac Loui-chose pour se payer, de surcroît, des voyages à l’étranger ?

Parce que beaucoup, pour ces vacances, sont partis à New York, Londres, Milan ... Aidez moi à comprendre, j’ai besoin d’aide pour pouvoir faire la même chose avec mon budget d’employée !