Thierrry Corbalan sur le podium aux "Boucles de Saint-Avertin"

C.-V. M le Dimanche 27 Octobre 2019 à 19:12

La cinquième édition de la course de nage avec palmes, "Les Boucles de Saint-Avertin" s'est déroulée ce dimanche dans le Cher. Thierrry Corbalan, le Dauphin Corse, était dans l'eau. Et une fois de plus, il a brillé.

