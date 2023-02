Théâtre : "Sept secondes d’éternité", ce vendredi à l’Alb’Oru de Bastia

La compagnie Animal 2nd implantée en Corse par Aurélie, a déjà produit Point.#1 et Déjeuner chez Wittgenstein en 2017 puis Let’s Dance, adaptation libre de La Danse de mort d’August Strindberg, en 2019. En ce début d’année 2023, elle nous propose « 7 secondes d’éternité » de Peter Turrini.



La pièce s’ouvre sur une séquence de 7 secondes : l’extrait du premier film grand public où une actrice apparait nue sur grand écran : « Extase » du réalisateur Gustav Machiaty en 1938. Ce nu entré dans l’histoire du cinéma, c’est elle : Hedy Lamarr considérée dans les années 1930 et 1940 comme la plus belle femme du monde. Walt Disney s’inspira de son physique pour son personnage de Blanche-Neige. Viennoise de naissance, elle sera naturalisée américaine et deviendra icône et inventrice à Hollywood.



Dans « 7 secondes d’éternité », c’est sa vie qu’elle raconte. Comment aurait été sa vie sans ces 7 secondes qui l’ont rendue célèbre pour l’éternité ? La compagnie Animal 2nd explore ici l’écriture du dramaturge contemporain le plus important d’Autriche : Peter Turrini. « Sept secondes d’éternité est un monologue inspiré de la vie de la comédienne et inventrice autrichienne des années 40, Hedy Lamarr » nous explique Aurélie Pitrat conceptrice et comédienne de la pièce. « Quand j’ai lu ce texte pour la première fois je suis tombée sous le charme ».



Magnifique, talentueuse et géniale, son encombrante beauté a supplanté l’esprit précurseur de Hedy Lamarr. Elle est pourtant la star hollywoodienne qui a inventé le Wi-fi.

Dans son œuvre, Peter Turrini l’a rêvée multiple, complexe, inattendue et surprenante. Elle est là pour parler. Elle assume, provoque et attire. Profondément humaine et empathique, sa grande volonté était d’améliorer le monde. Elle n’aura fait que participer à son effondrement. Embrumée par le whisky, portée par l’humour et le cynisme, elle partage sa volonté irrépressible de vivre. « N’importe quelle fille peut avoir l’air glamour. Tout ce que vous avez à faire est de rester immobile et de prendre un air idiot. » déclarait.

Écrit en 2016 et mis en lecture en 2017 au Théâtre du Rond-Point à Paris, ce texte n’a jamais été représenté en France.



Le voici à Bastia grâce à Aurélie Pitrat et ses collaborateurs : Olivier Barrère, Nathanaël Maïni, Virginie Schell. Ce spectacle a été créé avec le soutien de la Collectivité de Corse. Après Bastia, l’équipe la présentera à Avignon le 24 février.