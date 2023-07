The Flash Tattoo, le tatouage éphémère made in Corsica

- Les tatouages The Flash Tattoo respectent les normes cosmétiques européennes et sont testés dermatologiquement. Ils sont naturels, végétaliens et non testés sur les animaux, ce qui nous tient particulièrement à cœur. Le gros avantage de notre gamme de tatouages d'une à deux semaines est leur réalisme, qui impressionne presque à chaque fois et offre une sensation unique pour ceux qui ne veulent pas de vrais tatouages.- Nous sommes extrêmement fiers de proposer une première collection de plus de 400 dessins sur notre site Internet, offrant ainsi un vaste choix ! Nous avons des motifs pour tous les styles, que ce soit minimaliste, réaliste, géométrique, ainsi que pour tous les univers, avec des fleurs, des motifs spirituels et astrologiques, des mandalas, des animaux ou encore des citations... Il y a également différentes tailles de tatouages, des petits, des moyens et des grands, ce qui permet de choisir entre un look discret ou des tatouages XXL.Vous pouvez découvrir nos tatouages éphémères sur notre site Internet, https://www.the-flash-tattoo.com , ainsi que sur les réseaux sociaux : Instagram : @the_flash_tattoo TikTok : @theflashtattoo"