Tests Covid obligatoires pour entrer en Corse : 46 369 personnes contrôlées, 32 verbalisées

Depuis le 19 décembre, pour se rendre en Corse, les voyageurs doivent avoir réalisé un test PCR ou antigénique moins de 72 heures avant leur départ, et ce, jusqu’au vendredi 8 janvier. Un « dispositif original » mais aussi « un challenge » pour le préfet de Corse Pascal Lelarge, qui tire ce mercredi 30 décembre un premier bilan de l’opération, après une série de contrôles réalisés par les forces de l'ordre depuis les premiers jours de l’entrée en vigueur de la mesure. « Le résultats sont là ! » se réjouit-il.Ainsi, sur 358 contrôles opérés sur 68 navires et 290 vols, 46 369 personnes ont été contrôlées. Et parmi elles, 536 ont dû passer un test à l’arrivée. 32 seulement ont été verbalisées. « C’est en deçà de ce qu’on pensait » commente le préfet.« L’important maintenant, c’est le dernier round » indique Pascal Lelarge. C’est-à-dire les quelques jours après le réveillon du 31 décembre. « On va être très attentifs » prévient-il.Pas question donc de relâcher la vigilance. Un point de vue partagé par le directeur départemental de l’ARS pour la Corse-du-Sud Philippe Mortel, qui rappelle que « le taux d’incidence en Corse est en dessous du seuil d’alerte, même s’il a légèrement augmenté ces dix derniers jours ». De bons indicateurs qu’il faut tout faire pour conserver. « Avoir un test négatif n’est pas un passeport d’immunité, il faut faire attention, c’est comme ça qu’on évitera la troisième vague » conclut-il.