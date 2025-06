"Terres de Femmes - Terra di Donne" à Bastia : 12 cheffes d’entreprises récompensées

Lors d’une cérémonie organisée à Bastia, douze femmes corses ont été récompensées pour leurs projets entrepreneuriaux dans le cadre du concours Terres de Femmes, un événement porté par l’association Corsican Business Women. Créé il y a trois ans à l’initiative de la Direction Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité de Corse et de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Corse, le concours a décerné des prix à douze cheffes d’entreprises, inscrites dans différentes catégories. Si le concours existait déjà sous la forme du trophée Corsican Business Women, il a récemment été renommé "Terres de Femmes - Terra di Donne" pour promouvoir l’entrepreneuriat chez les femmes à travers l’île.





“Les femmes en Corse ont un bel avenir devant elles. Quand on est regroupées, on peut vraiment partager et collaborer”, déclare Monica Calore, vice-présidente de l'association Corsican Business Women. Avec 37 % de femmes à la tête d’entreprises en Corse, et plus de 1 000 femmes se lançant chaque année dans l’entrepreneuriat sur l’île, le concours leur permet de partager leurs expériences. “On a la chance d'être dans une petite île, et d'avoir de la transmission. Les femmes cheffes d’entreprises sont de plus en plus nombreuses, même dans des secteurs comme l’agriculture. Aujourd’hui, elles se rencontrent, et elles trouvent ensemble des opportunités de développement”, souligne Monica Calore.





Parmi les lauréates, Cécile Casabianca, créatrice de mode, a tenu à s’inscrire pour “mettre en avant l’artisanat d’art”. “Je voulais montrer qu'on peut travailler en respectant le lien social et la nature, et c'était l’occasion de le faire auprès d'autres femmes. En tant que femmes, on porte des valeurs qu'on ne comprend qu'entre nous, parce qu'on connaît les difficultés d'avoir une entreprise, on se comprend. Par contre, j'ai quand même hâte qu'on participe à des concours mixtes, parce que je pense qu'on n'a rien à envier aux hommes sur beaucoup de domaines.”





Pour Justine Albertini, organisatrice de mariages, ce trophée représente “une véritable reconnaissance”. “J’ai commencé en plein Covid quand on n'avait plus le droit de se marier, j’ai cumulé pendant longtemps un CDI et mon entreprise, et un jour, je me suis lancée à temps plein. En tant que femmes, on est sous-exposées, mais personnellement, j’en côtoie tous les jours dans le monde du mariage : coiffeuses, maquilleuses, photographes… Cette récompense, c’est une reconnaissance de mon travail, mais aussi du leur, et c’est important de les valoriser.”





Des projets ancrés dans l’écologie





Au-delà de l’entrepreneuriat, l’édition 2025 du concours "Terres de Femmes - Terra di Donne" a mis à l’honneur des projets inscrits dans une démarche de transition écologique. Un moyen de valoriser celles qui construisent une économie plus durable au quotidien. “Le développement durable est inéluctable. Si on ne prend pas en compte la transition écologique dès maintenant, on aura raté quelque chose dans dix ans”, indique Monica Calore. “On a interrogé des femmes cheffes d'entreprises, et on sait qu’elles font de la transition écologique. Ce trophée, c'est donc une manière de les encourager à continuer dans cette voie, mais aussi pour nous associations, de pouvoir les accompagner dans cette transition écologique. Il y a quand même des procédés à mettre en place, mais c’est important de le faire dans un monde qui est déjà le leur et qu'elles vont transmettre à leurs enfants.”





Une transition écologique présente dans de nombreux projets lauréats, comme celui de Marie-Laurence Cipriani, co-fondatrice et directrice de Naeco. “On fait de la sensibilisation sur tout ce qui est biodiversité marine et environnement marin”, explique-t-elle. “On a plusieurs projets, notamment des expéditions en mer avec des scientifiques et des artistes pour créer différents contenus de sensibilisation. Je ne cache pas mon ambition de m'intéresser à la conservation. Ça ira pas à pas. Pour l'instant, on essaie d’incarner une vision forte et ancrée sur le sujet de l'environnement et dans un deuxième temps, ce sera la conservation. On n'est pas encore dedans, mais on regarde dans ce sens-là, et c’est pourquoi il est important de participer à ces concours, pour s’entourer.”