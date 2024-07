Terranea : un dispositif “d’appui technique” pour le maraichage biologique corse

Soutenir et encourager le maraîchage biologique avec un appui technique « d’une grande valeur » : tel est le mot d'ordre du partenariat de trois associations – Umani, Inter Bio Corse et Terre de Liens Corsica – qui viennent de mettre sur pied, un dispositif de suivi technique destiné à treize exploitants des quatre coins de la Corse s’inscrivant dans le programme « TERRANEA » qui a "pour vocation de valoriser les initiatives en milieu rural, d’encourager les liens entre les hommes et leur territoire, de valoriser les richesses et les espaces naturels."

Son lancement officiel aura lieu ce 16 juillet à 10 heures 30, à l'hôtel Acquaviva de Calacuccia, puis dans l’installation de Benjamin Luciani, maraîcher avec le label « Agriculture biologique ».





Le projet est financé par Umani. Il consiste à conseiller les nouveaux arrivants dans le monde « bio », durant un an, au cours duquel ils recevront six à douze visites de techniciens. De quoi bénéficier de retours d’expériences, de connaissances et savoirs très précieux avec à la clef des champs de compétences qui s’enrichissent et s’élargissent.