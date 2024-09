Tenue unique à l’école : voici comment vont devoir s'habiller les petits Bonifaciens

Quand il est entré dans la classe de CM1, le recteur ne s’attendait pas à lire cette phrase assez surréaliste, projetée sur le tableau, si on la sort de tout contexte : « Le port de la cravate est obligatoire. » Le contexte, le voici : cette phrase ne s’adressait pas au recteur - qui d’ailleurs était cravaté ! - ni à personne d’autre. C’était un simple exercice proposé par l’enseignant de cette classe bonifacienne à ses élèves. Lesquels avaient pour consigne d'aller chercher dans un dictionnaire les mots qui se trouvaient juste avant et après « cravate ».L’épisode a fait sourire Rémi-François Paolini, quand on sait que dans quelques semaines , plus de 200 élèves de primaire bonifaciens devront porter, non pas la cravate, mais l’uniforme, dans le cadre d’une expérimentation voulue par le plus haut sommet de l’Etat . D’ailleurs, il ne faut plus dire « uniforme », ni « tenue unique ». L’Education nationale préfère parler de « tenue commune ». Rémi-François Paolini explique pourquoi : « Il s’agit de faire cohésion. C’est ça qui est recherché entre les enfants, dans une logique d’égalité. Et puis le mot « commun » renvoie aussi au travail de partenariat entre la municipalité, les services académiques, les conseillers pédagogiques, les parents d’élèves... »Et les élèves ? Dans la classe de CM1, les petits bonifaciens portent un regard qui peut diverger sur la tenue qu’on va les obliger à porter. Rayane ne comprend pas : « Ca sert à quoi d’avoir des vêtements alors ? » On lui explique que c’est par souci d’égalité entre les élèves. Sa réponse cingle : « Tout le monde a déjà des vêtements de marque ! » Elisa n’est pas d’accord : « Il y a des enfants qui se moquent des tenues des autres. » La petite fille est contente, « mais j’aurais préféré porter un pantalon plutôt qu’une jupe ». Qu’elle soit rassurée : le kit fourni ne contiendra ni jupe, ni pantalon. Les enfants pourront se vêtir comme bon leur semble sur le bas du corps, sauf les jours de sport (un pantalon jogging leur sera fourni). En plus du jogging, chaque famille se verra remettre deux sweat-shirts, un gilet et quatre polos. Pour les filles comme pour les garçons. Il y avait match entre les polos et les T-Shirts : les premiers avaient la préférence du maire, Jean-Charles Orsucci, les seconds de sa 1re adjointe, Odile Moracchini, et il semblerait que le maire a eu le dernier mot…