Rentrée des classes : Bonifacio diffère de quelques semaines l’expérimentation de la tenue unique à l’école

Une tenue commune à tous les élèves ? Emmanuel Macron demande à voir, et c’est pourquoi il a annoncé en début d’année le lancement d'une expérimentation. Au total, une centaine de communes ont répondu à l’appel du président de la République, exprimant le souhait de la tester dans leurs écoles. Dont Bonifacio, comme nous l’avait confirmé, fin janvier , son maire Jean-Charles Orsucci : « Dans notre République, on peut faire en sorte qu'un enfant d'ouvrier ou de manutentionnaire puisse devenir ministre ou chef d'entreprise. Et pour ça, il faut lui donner toutes les chances. Et la cour de l'école, ça ne doit pas être le championnat du monde des marques de vêtements », argumentait-il. Le maire bonifacien mettait néanmoins une condition dans la balance : « Hors de question d’imposer cette tenue unique. » Et du côté de la municipalité, on confirme huit mois plus tard ne pas avoir rencontré d’opposition de la part des parents, ni du corps enseignant.En conséquence, cette expérimentation, pilotée par la 1re adjointe Odile Moracchini, aura bien lieu, mais pas dès le 4 septembre. En effet, ce n’est qu’en tout début de semaine que les élus bonifaciens ont pris connaissance des différents modèles vestimentaires proposés par le prestataire. Un choix doit être opéré, puis une note sera transmise aux parents d’élèves pour prise de connaissance des tailles de vêtements requises. Le temps de passer commande, les tenues devraient être réceptionnées en vue de la rentrée qui suivra les vacances scolaires de la Toussaint.Au total, l’expérimentation concernera 200 enfants scolarisés du CP au CM2 à l’école de Bonifacio. Pour cette expérimentation, l’État accorde une dotation de 100 euros par enfant. Le reste à payer (de 50 à 100 euros) sera pris en charge par la commune. L’idée est que chaque enfant dispose d’un T-Shirt par jour d’école, soit cinq par semaine, en plus d’un gilet et d’un survêtement. L’hiver venu, il est prévu également un habit un peu plus chaud, confirme la municipalité. En revanche, pantalons, jupes, chaussures... autrement dit tous les vêtements portés en dessous de la ceinture ne seront pas fournis : leur choix restera à l’appréciation des élèves et de leurs parents. L’expérimentation doit durer jusqu’à la fin de l’année scolaire . Puis une évaluation aura lieu à l’échelon nationale. Si ses résultats se révèlent concluants, la tenue unique sera généralisée à l’ensemble des élèves en 2026.