Uniforme à l'école : à Bonifacio mais ailleurs aussi si l’expérimentation s'élargit

Lors de sa conférence de presse du mardi 16 janvier, le président Emmanuel Macron a confirmé le retour de l'uniforme dans une centaine d'établissements publics des premier et second degrés, et ce dès la rentrée 2024. Une expérimentation qui verra les élèves concernés arborer une tenue unique, déjà dévoilée publiquement, avant une généralisation de l'uniforme qui est envisagée à l'horizon 2026



La commune de Bonifacio s'est portée candidate pour participer cette phase d'essai. "En Corse, pour le moment, l’endroit où les discussions ont le plus abouti, c’est à Bonifacio puisque le Maire et le Conseil de l’École ont émis le souhait de prendre part à cette expérimentation, après des échanges notamment avec les parents." indique le recteur de l'Académie de Corse", Jean-Philippe Agresti. Au-delà de Bonifacio, d'autres établissements insulaires expriment leur intérêt "Nous sommes en discussion avec d'autres chefs d'établissement pour éventuellement étendre cette expérimentation à l'ensemble de l'île. Des remontées et des souhaits émanent d'autres communes, ce qui pourrait se concrétiser si l'expérimentation prend de l'ampleur." explique le recteur qui souligne cependant que "la Corse, étant plus petit territoire académique, ne dispose normalement que d’une seule expérimentation possible."



À noter que les candidatures sont portées par les collectivités locales, avec les municipalités pour les écoles maternelles et primaires, les départements pour les collèges, et les régions pour les lycées. Les établissements sélectionnés devront encore définir les modalités de la mise en place de l'uniforme, en étroite collaboration avec leurs administrations respectives, mais surtout en concertation avec les parents d'élèves. La liste finale des établissements participants devrait être dévoilée d'ici la rentrée 2024, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère éducative, suscitant déjà des débats et des échanges fructueux au sein de la communauté scolaire de Bonifacio.