Tentative d’incendie de la mairie de Pietrosella : de nombreuses réactions de condamnation

Les élus du groupe "Un Soffiu Novu" à l'Assemblée de Corse ont publié un communiqué exprimant leur soutien et leur condamnation suite à cette tentative d'incendie contre la mairie de Pietrosella. Ils invitent les médias à prendre connaissance de ce communiqué.





"Un acte qui aggrave les tensions"



Le maire de Porto-Vecchio a également réagi, apportant son entier soutien à Jean-Baptiste Luccioni, maire de Pietrosella, ainsi qu'au Conseil Municipal et aux habitants. , Jean-Christophe Angelini condamne fermement "cet acte criminel qui", selon lui, "ne propose aucune solution et aggrave les tensions déjà présentes dans notre région."















La Fédération de la Corse-du-Sud du Parti socialiste a également exprimé sa condamnation face à cet acte de dégradation envers la mairie annexe de Pietrosella. Dans leur communiqué, ils soulignent que cibler la maison commune, un outil essentiel au service de la population, ébranle les fondements même de la démocratie. Les socialistes de Corse-du-Sud soutiennent pleinement Jean-Baptiste Luccioni, son équipe municipale, le personnel communal et la population de Pietrosella, à qui ils témoignent leur solidarité totale. Ils affirment que de tels actes malveillants ne sauront dissuader le maire et son équipe de poursuivre leur engagement envers l'avenir de leur commune. Ils encouragent vivement les actions menées au service du bien commun, qui honorent la Corse.