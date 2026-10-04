Tennis de Table R2 PACA - L'Entente s'impose au finish contre Pernes

Après le nul décroché à Meyreuil lors de la première journée du championnat de R2 PACA, les pongistes de l’Entente Porto-Vecchio - Bonifacio retrouvaient leur salle du Centru Spurtivu Claude Agostini ce samedi, à l’occasion de la réception de leurs homologues vauclusiens de Pernes-les-Fontaines.



Thibault Castelli, David Lemasson, Florent Herrscher et Frédéric Hennes prenaient rapidement les commandes de la rencontre. À l’issue des premiers simples, l’Entente se détachait pour mener 5 points à 1. Mais les Vauclusiens ne s’avouaient pas vaincus et parvenaient à réduire l’écart pour revenir à 5-3 avant les doubles.



Deux parties qui permettaient à Pernes-les-Fontaines de refaire totalement son retard et de revenir à hauteur des joueurs de l’Extrême-Sud (6-6). Tout allait donc se jouer lors des deux derniers simples.



Dans ce final sous tension, l’Entente Porto-Vecchio - Bonifacio avait finalement le dernier mot. En remportant les deux ultimes rencontres, elle s’imposait 8 points à 6 et décrochait ainsi son premier succès de la saison. Après deux journées de championnat, les pongistes porto-vecchiais et bonifaciens conservent par la même occasion leur invincibilité.

