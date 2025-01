Tennis : Valérie Kervizic et Damien Raiola vainqueurs du tournoi du RCPV

Le tournoi d'hiver du Raquette Club de Porto-Vecchio (RCPV) s’est déroulé entre fin décembre et début janvier sur les courts du Pruneddu, attirant plus d’une centaine de joueurs répartis sur six tableaux. Le dénouement de cette compétition a eu lieu dimanche après-midi avec les finales en simple dames et messieurs, qui ont offert des scénarios bien différents.



Dans la finale féminine, un duel 100% RCPV opposait Valérie Kervizic et Sihem Kouki, toutes deux classées 15/2. Le match n'a pas tardé à se dessiner, Valérie Kervizic remportant la victoire avec aisance en deux sets très rapides, 6/0 6/1.



Chez les messieurs, la finale a offert un tout autre spectacle. Damien Raiola, également licencié au RCPV, affrontait son camarade de club Oriano Cavallini-Négrel. Ce match a été bien plus disputé, avec des échanges intenses, mais Damien Raiola a finalement pris le dessus en deux sets, plus accrochés cette fois, sur les scores de 7/5 6/4.