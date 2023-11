Tempête en Corse-du-Sud : des rafales de vent à 130 km/h à Sari d’Orcino. Crue historique du Porto

A 21h30 la préfecture dressait un premier bilan des intempéries au cours desquelles les cumuls de précipitations moyens attendus seraient encore de 30 à 50 mm, avec des pointes de 50 à 100 mm sur le haut des bassins versants.



Selon la même source des rafales de vent ont été enregistrées à 130 km/h à Sari d’Orcino et Bocognano, 110 à la Parata.





La situation a entraîné une cinquantaine d’interventions du SIS2A, essentiellement pour des arbres tombés et des panneaux publicitaires arrachés.

1 200 clients étaient privés d’électricité – Piana s’ajoutant aux localités déjà touchées, un mur s'est effondré sur la chaussée à Cargese et des des bouches d’égout ont été soulevées à Ajaccio.





Plus grave, des éboulements se sont produits à Ota et des bateaux ont été touchés à Porto, où des dégâts importants sont à attendre. Deux personnes ont d’ores et déjà été évacuées.



Le Porto est confronté à une crue historique avec 5,40 m mesurés à 20 heures : la hauteur d’eau la plus élevée enregistrée jusqu’alors était de 4,60 m en 2000, c'est dire si les précipitations ont été importantes.

Plus d'infos à venir.