Tempête du 18 août 2022 en Corse : une aide financière exceptionnelle pour 15 pêcheurs

Une vingtaine de pêcheurs, principalement ceux attachés aux ports de la côte occidentale, avaient été particulièrement touchés par ce tragique événement qui avait coûté la vie à Jean-Paul Didden, pêcheur chevronné de Girolata.



Pour compenser les pertes subies par la filière, "le préfet de Corse et le président du Conseil exécutif ont mis en place une aide d’urgence grâce à l’arrêté du 24 août, déclarant l’état de catastrophe naturelle." explique une note publiée ce 4 avril par la préfecture et la CdC.



D'un montant de 83 120 euros, réparti à parts égales entre l’État et l’Office de l’environnement de la Corse qui sont chargés de sa mise en paiement, cette aide, allouée par la direction de la mer et du littoral pour l’État et par l’office de l’environnement pour la Collectivité de Corse, "vise à compenser les pertes sur les apparaux, ensemble des appareils fixes de manœuvre présents sur les bateaux, mais également sur les engins de pêche et de navigation, non couverts par les assurances." précise le communiqué.



Sur les 16 dossiers déposés, 15 ont été validés par la Commission ad hoc le 3 mars 2023, composée des services de l’office de l’environnement et de la direction de la mer et du littoral de Corse, en présence du CRPMEM de Corse.