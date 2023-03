Tempête Larisa : La Corse en vigilance jaune

à remercier les s

Ce week-end malgré es arrêtés préfectoraux interdisant la pratique des écobuages et l’emploi du feu du vendredi 10 au dimanche 12 mars inclus, 4 feux attisés par le vent ont ravagé plusieurs hectares de végétation en Haute-Corse. Les sapeurs-pompiers déjà mobilisés sur des dizaines d'interventions en lien avec la tempête ont du maitriser ce samedi plusieurs feux partis d'écobuages non-maîtrisés. Plusieurs procédures ont d’ailleurs été engagées pour dégradations volontaires, écobuage non-autorisé ou encore écobuage autorisé mais non-contrôlé.



Entre 300 et 400 foyers sans électricité, à 18 heures

EDF Corse est actuellement en train d’évaluer le nombre de personnes privées d’électricité., les équipes restent mobilisées sur le terrain pour rétablir le courant dans les meilleurs délais aux 300 foyers qui en sont toujours privés.



Le trafic maritime et aérien perturbé

Conséquence de la tempête de vent qui balaye la Corse depuis lvendredi, le trafic aérien a été très perturbé vendredi matin. Les vols programmés au départ des aéroports de Bastia ont été annulés ou détournés vers Ajaccio. A partir de l'après-midi de vendredi la situation est progressivement revenue à la normale.



Coté maritime, en raison du mauvais temps le préfet avait pris la décision de fermer le port de Bastia à la navigation du vendredi 10 mars à partir de 9 heures jusqu’au samedi 11 mars 2023 à 23 heures. Les premiers bateaux arriveront à Bastia demain matin à 6h30;

Un incroyable coup de vent. Pendant deux jours, la tempête Larisa a secoué la Corse à tel point que la barre de 213 km/h a été franchie à Cagnano, celle de 200 km/h approchée au Cap Sagro. Ce samedi soir, après les très fortes rafales qui ont balayé la Corse, le vent faiblit et l'ile la vigilance orange bascule en jaune jusqu'à minuit au plus tôt.Toutefois, "malgré l'intensité de l'épisode venteux , les conséquences n'ont pas été très importantes en Haute-Corse", indique ce samedi soir le préfet Michel Prosic. qui tient "apeurs-pompiers, les gendarmes, les policiers et le personnel des collectivités ainsi que des Chemins de fer de la Corse qui ont été mobilisés durant l’épisode tempétueux."Les pompiers et les force de l'ordre ont encore une fois été mis à contribution pour cet épisode de vent violent notamment en Haute-Corse où le service départemental d’Incendie et de secours (SDIS) a mené plus de 100 interventions ce samedi principalement sur des dégâts mineurs.5 blessés légers dans la région bastiaise dont 3 à Furiani à cause d'une structure provisoire emportée par le vent.détaille Michel Prosic qui appelle au maintien de la vigilance et au respect des consignes de prudence, le passage de la tempête ayant fragilisé des arbres et des structures (toitures…).A Biguglia, a coté du magasin Promocash un mur qui menaçait de s'effondrer a été mis en sécurité alors qu'à Corte, la violence des rafales, a fait écouler le du mur d'enceinte de l'ancien ERM, séparant le lotissement Colombo de la BU de l'Université sans faire des victimes. "Les Sapeurs Pompiers de Corte sont intervenus immédiatement avec un chien pour sécuriser les lieux et vérifier que personne n'avait été enseveli. L'effondrement s'est produit coté parking de l'Université qui était vide de tout véhicule." détaille la municipalité sur sa page Facebook.