Tempête Fabien : Le point de la situation en Haute-Corse

Après l'accalmie en journée de samedi, les pluies se généralisent en cours de soirée de samedi sur la côte occidentale et le relief. En matinée dimanche, les averses touchent essentiellement les plus hauts contreforts. Les cumuls attendus sur ce deuxième épisode en 24 heures sont de l'ordre de 50/80 mm près du littoral et jusqu'à 120-150 mm sur les reliefs.

Compte tenu de l'état des sols saturés, de la limite pluieneige très élevée, et des fortes vagues contrariant l'écoulement des eaux, les réactions hydrologiques seront vives, non seulement sur les cours d'eau de l'Ouest, mais aussi sur ceux situés plus à l'Est : Golo et Tavignano, ainsi que leurs affluents prenant leur source près des reliefs centraux (Asco, Vecchio).

Le département sera affectée par un épisode de vent violent à partir de la seconde partie de nuit. Sur le cap Corse, les rafales atteindront 180 km/h. Sur les crêtes, elles seront de l'ordre de 140/150 km/h et sur Bastia, les valeurs atteintes seront de l'ordre de 120/130 km/h. Si en fin de journée de dimanche, la force des vents s'atténue un peu, le vent continuera à souffler très fort une partie de la nuit de dimanche à lundi aux extrémités de l'île.