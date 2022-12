Téléthon à Portivechju : Une belle soirée solidaire au Pruneddu

Seize équipes étaient sur les rangs, soit un record de participation, avec une première partie de tournoi composée de la phase de poules. A ucune formation éliminé e au terme de ce brassage et on entrait, par la suite, dans la série des rencontres couperets à partir des 8es de finale. Au fil de ces tours, on accédait au dernier carré.



À ce stade du tournoi, Corsica Fly venait à bout du FC Quatre-Chemins, alors que l'association Paul-Toussaint éliminait les Zinsali aux tirs au but. La partie décisive était placée sous le signe du suspense. Corsica Fly et Paul-Toussaint étant dos à dos au coup de sifflet final, il fallait en passer par les tirs au but et c'est l'équipe Paul-Toussaint qui s'est montrée la plus adroite. La remise des prix, qui s'est déroulée en présence de Véronique Filippi , adjointe en charge des sports, et de Vincent Gambini conseiller municipal responsable du développement durable, et fin connaisseur du football, a permis de mettre un terme à c ette soirée dont tou s les bénéficies seront, intégralement, reversés au profit de l' AFM .



Un grand merci à tous les socioprofessionnels qui ont participé à la réussite de cette soirée solidaire , ainsi qu'aux participants et à toutes les personnes impliquées dans cette organisation.