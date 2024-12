Téléthon 2024 : les pompiers balanins allument la flamme de l’espoir

Ce raid cycliste, ponctué de passages dans les classes participantes, a été porté par les hommes et femmes, engagés bénévolement sous la houlette du Capitaine Olivier Tomasi. Ce dernier, figure incontournable de la mobilisation pour le Téléthon au sein de l’Union Départementale des Personnels du SIS 2B, a une nouvelle fois démontré que l’engagement des pompiers va bien au-delà de leur quotidien professionnel. Pédaler sur des dizaines de kilomètres n'était pas seulement un exploit physique : c'était une démonstration concrète des valeurs de persévérance, de solidarité et de dépassement de soi. Autant de messages forts transmis aux jeunes générations.





Sensibiliser et inspirer les élèves

À chaque étape, avant d’enfourcher leurs vélos, les pompiers ont pris le temps d’échanger avec les élèves. Des ateliers interactifs ont permis de sensibiliser les enfants à l'importance du Téléthon pour la recherche médicale et de leur transmettre les valeurs de courage et d'entraide. Ces moments d’échange ont su captiver l’attention des élèves, qui ont ensuite participé avec enthousiasme à la collecte de dons. Catherine Château-Artaud, dynamique coordinatrice du Téléthon en Haute-Corse, s’est réjouie de cet engagement collectif. Elle a salué l’implication des écoles et des pompiers du SIS 2B, qualifiant cette mobilisation de véritable modèle pour la solidarité locale.





Valoriser l’engagement civique

Au fil des écoles visitées, les pompiers ont récolté une somme significative grâce à la générosité des familles et des enseignants. Mais l’essentiel de cette initiative réside dans son impact humain. Les enfants ont appris l’importance de s’engager pour les autres et de contribuer à des actions concrètes visant à changer le monde. Ce raid a également renforcé les liens entre les pompiers, les écoles et les habitants des communes traversées. La présence des pompiers a suscité admiration et inspiration, certains élèves affirmant même vouloir suivre leurs traces et embrasser cette vocation à l’avenir.





Un exemple de mobilisation citoyenne

En mêlant effort sportif et engagement éducatif, les 17 pompiers et accompagnateurs des centres de secours balanins, ont prouvé qu’il est possible de rassembler une communauté autour d’un objectif commun. Ils ont semé des graines d’espoir et de générosité chez les jeunes participants. Ce défi, alliant sport, pédagogie et solidarité, restera gravé comme un moment fort du Téléthon 2024. Il illustre de manière éclatante qu’ensemble, hommes et femmes de bonne volonté peuvent faire avancer la recherche et contribuer à bâtir un monde meilleur