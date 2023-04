Téléthon 2022 : La Haute-Corse généreuse et solidaire

Catherine Château-artaud est bénévole à l’AFM depuis 1989 ! Depuis quelques années elle s’occupe plus particulièrement des actions en région bastiaise et est par ailleurs chargée de communication à la coordination de Haute-Corse qui il y a quelques jours a dressé un bilan de ses activités à la salle des fêtes de Furiani. « Le Téléthon ne se résume pas aux journées spéciales à la télévision. Nos actions s’étendent sur plusieurs mois en amont et en aval de celles-ci » explique-t ’elle. « Cette année nous avons organisé 30 animations sur Bastia et 84 pour toute la Haute-Corse ». Des actions qui ont rapporté 142 998,32 euros !« C’est un excellent chiffre. On a retrouvé les chiffres d’avant la période COVID » souligne Henri Château-artaud, lui aussi bénévole au Téléthon. « Ce qui est important de signaler c’est qu’il y a des répercussions sur d’autres maladies aussi grâce aux médicaments découverts ». Depuis 3 ans, la Haute-Corse dispose aussi à Lucciana d’un « Bureau des familles AFM » qui s’occupe des malades, un bureau constitué de professionnels de la santé. « La Corse a même été expérimentale dans ce domaine. Aujourd’hui une centaine de malades sont concernées » précise encore C. Château-artaud.Catherine et Henri préparent d’ores et déjà la campagne 2023. « On va muscler celle-ci au plan national et avec l’Etat » explique Catherine, et muscler n’est pas un vain mot : « Il y aura une semaine du muscle du 1er au 7 juin. Le muscle aussi bien malade que blessé ou vieillissant. Il y aura des animations y compris dans le secteur scolaire ». L’AFM-Téléthon et l’Institut de Myologie lancent en effet cette première « Semaine du Muscle » dont le but est à la fois de sensibiliser le grand public à l’importance du muscle pour la santé et de faire la lumière sur une discipline encore trop méconnue bien qu’essentielle, la myologie.Quant au Téléthon à Bastia, le lancement officiel se fera le 16 septembre, bien en amont donc des journées TV prévues les 8 et 9 décembre. « Mais on sera déjà sur le terrain cet été pour récolter des fonds avec des actions dans les campings » précise Catherine Château-artaud.Délégation AFM – Téléthon Haute-Corse 2BZA Les Orangers - Lot 203 – 2ème étage –BP 28, Lucciana, France04 95 36 11 42