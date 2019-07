Tagliata di l'alivu per A Fiera di l'Alivu

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 21 Juillet 2019 à 22:17

Jean-Michel Neri spieca è ampare cumu trattà l'arburu emblemuticu di Corsica, l'alivu. Cumu trattallu è curallu per ch'ellu sia sempre megliu in u so embiu naturale. Mentre A Fiera di l'Alivu, parechje dimustrazione sò state fatte, in un alivetu magnificu di a piaghja di u paese, per u più gran piacè di u participanti.

