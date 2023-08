Taekwondo : Deux Bastiais récompensés à Paris

À la fin du mois de juin, l'Institut national du sport de Paris a accueilli un événement marquant pour le monde du taekwondo. Au cours d'un week-end, le passage national de grades a réuni des compétiteurs de cet art martial venus des quatre coins du pays.



Deux Corses se sont distingués au sein de cette compétition d'élite, démontrant avec éclat leur engagement envers ce sport. Après des épreuves physiques et théoriques rigoureuses, Nicolas Zammataro, figure éminente du Taekwondo Club Bastia, a gravi un nouvel échelon en obtenant le prestigieux grade de 6e dan. De manière tout aussi impressionnante, Antoine Rossi, une figure incontournable du club Dragons Bleus de Furiani, s'est vu décerner le grade de 5e dan, récompensant son engagement indéfectible et sa maîtrise remarquable.



Des parcours d'exception

Le parcours d'Antoine Rossi témoigne de sa passion et de sa dévotion envers l'art martial. Son aventure a débuté avec le judo, évoluant ensuite vers le karaté et le taekwondo il y a 40 ans, sous la guidance de Maître James Seng, une véritable icône du taekwondo en Corse. Fondant le Taekwondo Club des Dragons Bleus Furiani en 2004, Rossi a également obtenu son BEES 1 la même année, marquant le début d'une carrière fructueuse dans l'enseignement et la formation de nouveaux enseignants diplômés et de ceintures noires émérites.



De même, le parcours de Nicolas Zammataro a été marqué par une passion précoce pour le taekwondo. Ayant débuté en 1992, il a gravit les échelons avec détermination et engagement. À travers des années de pratique et d'enseignement, Zammataro a façonné le Taekwondo Club Bastia en un bastion de l'art martial en Corse.



Cependant, la réussite de ces deux hommes n'est pas le fruit d'efforts individuels seulement. Au cours de l'année dernière, les deux clubs ont fusionné leurs compétences et leurs ressources pour donner naissance à une nouvelle entité : le Soerak Dojang. Ce nom évocateur renvoie au mont sacré Soerak en Corée du Sud et à l'essence même de l'entraînement, incarnée par le terme "Dojang".

Cette collaboration a permis de délivrer un enseignement de qualité supérieure à leurs adhérents, tout en préservant les identités uniques de chaque club. L'avenir du taekwondo en Corse s'annonce riche en opportunités, porté par cette belle union synergique.