Syvadec : les observations "sévères" de la Chambre régionale des comptes

Le SYVADEC, syndicat d’envergure régionale, a en charge le traitement des déchets ménagers et assimilés dont la compétence lui a été transférée par les intercommunalités qui en sont membres.Malgré les efforts enregistrés en faveur du tri, le syndicat continue de traiter par enfouissementL’action du SYVADEC est rendue complexe par l’absence d’orientations récentes pour la gestion des déchets à l’échelle de la Corse.Alors que les alternatives à l’organisation existante pour le traitement peinent à se dessiner, le modèle économique du syndicat est désormais confronté à ses limites.Le SYVADEC a élaboré un nouveau plan, ambitieux puisqu’il porte sur un montant deLa chambre observe que ceson impact sur le coût du service et in fine sur la contribution de ses membres. Elle appelle l’attention sur ce point car, en application des dispositions statutaires, les augmentations tarifaires seront appliquées aux intercommunalités.Celles-ci se tourneront vers le). À défaut, les intercommunalités devront accroître la contribution de leur budget général pour couvrir les dépenses résultant du traitement des déchets, solution obérant ainsi le financement d’autres compétences intéressant la population.