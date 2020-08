Syvadec : Core in Fronte demande sa dissolution

Ce 18 août 2020 aura lieu l'élection du nouveau président du Syvadec, le syndicat de valorisation des déchets, à Corti.

Core In Fronte s'étonne du jeu politicien que cette élection entraîne. chez certains partis et associations, à 7 mois des Territoriales.

La politique des déchets est la seule compétence de l'Assemblée de Corse.

Pourtant, cette question reste un véritable serpent de mer pour une île qui produit à peine 180 000 t de déchets par an.

La CAPA et la CAB sont les plus gros pourvoyeurs de poubelles et n'ont même pas d'exutoires pour les traiter. Le rural est devenu un déversoir, hier à Tallone et Vicu, aujourd'hui à Vighjaneddu A Prunelli di Fium'Orbu, demain peut-être à Moltifau et Ghjuncaghju.

Cela n'est pas acceptable.

Les Corses attendent des réponses concrètes sur le tri, le sur-tri, la valorisation du verre ou du plastique, la fabrication de compost, le rôle de la grande distribution à l'origine de l'entrée de milliers de tonnes de produits emballés... Quelque soit la majorité en place à la CdC, il n'y a aucune avancée.

Core ln Fronte renouvelle sa demande de dissolution du Syvadec, qui a échoué dans sa mission, et le transfert de ses compétences à l'Office de l'Environnement.