Sulidarità Corsica-València : un collectif insulaire pour aider la région de Valence après la catastrophe

Le 29 octobre dernier, la Communauté Autonome de Valence, en Espagne, a été dévastée par des pluies torrentielles sans précédent. En quelques heures, des précipitations atteignant jusqu’à 490 litres par mètre carré ont semé le chaos, causant d’importants dégâts humains et matériels.



Le bilan provisoire est accablant : 224 morts, près de 550 000 personnes affectées, des milliers de logements détruits ou inhabités, et des infrastructures, dont des écoles, ravagées. Dans cette région méditerranéenne durement touchée, les besoins sont immenses.



En Corse, la détresse des populations sinistrées a suscité une réponse collective : la création de Sulidarità Corsica-València. Ce collectif, né de la volonté d’agir rapidement et efficacement, se mobilise pour venir en aide aux habitants des localités les plus touchées, telles que Massanassa, Catarroja, Benetússer et Paiporta. L’objectif est clair : coordonner la solidarité insulaire pour répondre aux besoins les plus urgents, notamment en équipements pour les écoles et en matériel de reconstruction. Le collectif appelle à la mobilisation des particuliers, commerçants, artistes, enseignants, associations et institutions à travers toute l’île.





Les dons financiers peuvent être effectués via la plateforme Hello Asso (Sulidarità Corsica-València), tandis que des collectes de matériel sont également organisées. Les informations détaillées sont disponibles sur les pages Facebook et Instagram du collectif.