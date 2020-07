Storia d'artigiani dans la citadelle de Calvi

Dans le programme de l'actuelle majorité du Conseil Municipal de Calvi figurait en bonne place la revitalisation de la citadelle avec notamment la restauration d'un ancien bâtiment militaire composé d'un espace d'environ 60 m2 et d'un second d'une vingtaine de m2.

Des locaux qui étaient destinés à des artisans d'art locaux, avec un cahier des charges spécifiques afin de dynamiser et faire vivre cette vieille dame qu'est la citadelle.

Une vieille dame qui rappelons-le fait l'objet depuis quelques années d'un programme de réhabilitation et de sécurité des remparts de la citadelle, de la tour du Sel et de la Caponnière.Pour une enveloppe de 3 5000 000€ obtenue à l'époque où Ange Santini était président de l'Exécutif.

Toujours dans ce cadre, le pavage de l'entrée de la citadelle a lui aussi été refait, avant que ne soit inauguré le 19 mai 2019 le Musée des Arts de la Citadelle de Calvi (MUDACC).

La tour du Sel fait elle aussi l'objet d'aménagement de salles d'exposition. Elle sera ouverte au public d'ici quelques jours.

" En quête de projets novateurs pour dynamiser la citadelle, nous avons souhaité poursuivre notre investissement et mener une action à la fois artistique et économique. Pour cela, nous avons lancé un appel à candidature et ce sont quatre femmes, créatrices d'art qui ont été retenues pour occuper ces locaux rénovés. Ce sont des créatrices qui sont d'ici et qui fabriquent elles mêmes. Le cahier des charges mis en place prévoit plusieurs points et obligation d'ouverture et d'horaires en saison mais aussi tout au long de l'année pour des actions bien spécifiques.

Cette année, en raison de la crise sanitaire, il n'était pas question de faire payer un loyer. Nous verrons ça plus tard. Le but n'est pas de faire de l'argent mais de couvrir les frais et surtout de dynamiser cette vieille dame qu'est la citadelle mais aussi le fleuron de notre station balnéaire.

Avec l'acquisition du Bâtiment K comprenant deux étages de 60 m2 chaque, d'autres artisans pourraient s'installer" soulignait Ange Santini

Les quatre créateurs installés sont: Atelier création verrier "A tra verre", l'art du bois flotté "2nde vie Création", Création Pâte de métal "Les Bijoux by Bulles", Création de Bijoux martelés " Maes Bijoux".

Outre Ange Santini étaient présents: Jean-Louis Delpoux, François Xavier Acquaviva, Pierra Siméoni, Marie Luciani adjoints au maire, Jean-Baptiste Ceccalfi, conseiller municipal, président de l'Office Intercommunal du Tourisme de Calvi et Anne-Marie Piazzoli, directrice de l'OTIC.