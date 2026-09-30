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Stonde di Vita avec… Gurvan Maurice fondateur de Fair


le Mercredi 7 Octobre 2026 à 18:02

@Gurvanmaurice est le fondateur de la marque de vêtements responsables @Fair.maison_artistique.
Depuis 2021, il collabore avec des artistes insulaires pour créer des pièces uniques et engagées. On a passé une journée avec lui.



Stonde di Vita avec… Gurvan Maurice fondateur de Fair






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