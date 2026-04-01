Stéphane Sbraggia réélu sans surprise à la présidence de la CAPA, entre ambitions affirmées et tensions politiques

Une séance sous tension, entre accusations et passes d’armes



Mais cette installation n’a pas été exempte de crispations. L’élection des vice-présidents a donné lieu à un épisode particulièrement tendu.



Après une suspension de séance demandée par l’opposition, Jean Biancucci, maire de Cuttoli-Corticchiato, a décidé de se porter candidat face à Paul Corticchiato pour le poste de dixième vice-président. À l’issue du vote, ce dernier s’impose nettement avec 29 voix contre 10.



Prenant la parole, Jean Biancucci a livré une charge frontale, évoquant des manœuvres en coulisses : « Le bruit courait déjà depuis des semaines, il fallait absolument que le maire de Cuttoli ne soit pas vice-président. Tout a été mis en œuvre pour cela. »



Il a rappelé ce qu’il présente comme une règle fondatrice de la CAPA : « Depuis 2001, il avait été convenu que chaque commune disposerait à minima d’un vice-président, un poste occupé généralement par le maire ou un adjoint ». « Cuttoli a été la seule commune à avoir fait l’objet d’une exclusion », a-t-il insisté, parlant d’une commune « tenue à l’écart pendant six ans ». Plus grave encore, l’élu a dénoncé « un véritable déni de démocratie », pointant « le silence coupable et le mépris du président », ainsi que des « bruits de couloir » laissant penser à une décision arrêtée en amont.



Face à ces accusations, Stéphane Sbraggia a fermement répliqué, dénonçant une posture incohérente : « Quand vous votez contre le président, contre les vice-présidents, contre les budgets, moi je ne sais plus faire. » Le président de la CAPA a estimé que son opposant s’était lui-même marginalisé : « Vous vous êtes auto-exclu par ces votes contre », ajoutant : « On ne peut pas être contre une politique d’un exécutif et ensuite demander d’appartenir à cet exécutif-là. » Assumant pleinement le résultat du vote, il a conclu : « Ici, les gens n’ont pas été forcés de s’exprimer. C’est le choix démocratique. »



La rupture s’est finalement matérialisée lorsque la parole a été refusée à Romain Colonna pour une « explication de vote ». En réaction, les élus de l’opposition ont quitté la salle. C’est à l’extérieur que Julia Tiberi s’est exprimée, dénonçant « une démocratie bafouée, celle des urnes » et regrettant que « les règles en vigueur depuis 2001 aient été mises de côté au profit des amis politiques de la majorité ». Tout en critiquant une gouvernance qui, selon elle, ne s’inscrit pas dans « un travail en bonne intelligence avec l’opposition », elle a toutefois assuré : « Nous ne pratiquerons pas la politique de la chaise vide. Nous serons là pour travailler. »



Malgré ces échanges particulièrement vifs, majorité et opposition devraient donc continuer à siéger, dans un climat qui s’annonce d’ores et déjà tendu pour la suite du mandat.