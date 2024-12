Stella Vangioni 2e dauphine de Miss France 2025 : "une expérience incroyable"

"C'est un très bon classement, je suis vraiment ravie. Encore une fois, je tiens à remercier tous les Corses qui ont voté pour moi. Au moment de l'annonce du Top 5, j’ai ressenti une immense joie, et je pense que cela s’est vu à l’écran " explique-t-elle.

Pour elle, être dans le top 5 n’est pas seulement une victoire personnelle, mais également un hommage à sa région, la Corse, qui l’a soutenue tout au long de cette aventure.

La 2e dauphine de l’élection de Miss France 2025 le sait, elle a marqué les téléspectateurs en répondant non sans difficulté à une question sur l’environnement. Elle admet : "Je m’attendais à ce type de question et j’avais préparé quelques idées. Cependant, la formulation m’a un peu surprise ce soir-là. C’était une question délicate, car elle pouvait avoir une dimension politique, ce qui est interdit. J’aurais pu parler de ma marque, mais je trouvais que ce n’était ni le moment ni le lieu pour en faire la promotion. J’ai préféré aborder l’importance de l’éducation et des gestes écologiques sans paraître moralisatrice. Je pense que, dans ces moments-là, il est important d’utiliser sa notoriété pour sensibiliser le public aux causes qui nous tiennent à cœur, comme l’écologie ou la santé mentale."





"J'ai rencontré des filles formidables"

Interrogée sur les moments les plus marquants de son aventure, Miss Corse évoque les rencontres et les amitiés qui se sont tissées au fil des jours : "C'est une expérience incroyable, remplie d’amour et de bienveillance. Ce que je retiens, c’est à quel point on a pu rire et créer des liens avec les autres candidates. Beaucoup m'avaient dit : '"Fais attention, tu ne te feras peut-être pas d’amies." Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. J’ai rencontré des filles formidables, et même si nous ne nous connaissons que depuis un mois, j’ai l’impression que cela fait deux ans. Ces moments de rires partagés, ces liens si forts que nous avons noués, c’est ce que je retiens avant tout."





"Je ne vais pas m’arrêter là."

Miss Corse ne compte pas s’arrêter là. Sa participation à l’élection Miss France lui a offert une visibilité dont elle entend bien profiter pour développer ses projets professionnels. Elle confie : "Je ne vais pas m’arrêter là. Je vais continuer les castings, tourner, m’investir dans le mannequinat et développer ma marque. Cette visibilité est une chance incroyable qui va m’aider à avancer dans mes projets." Au-delà des projecteurs, elle a déjà des propositions concrètes pour des rôles dans des films, des campagnes de publicité et, surtout, l’opportunité d’être marraine d’associations œuvrant pour la santé mentale. Cette cause, qu’elle défend avec ferveur, fait partie intégrante de ses projets futurs. Elle conclut : "Tout cela est arrivé si rapidement, et j’ai hâte de m’investir pleinement."



Dépassement de soi

L’aventure Miss France n’a pas seulement été un tremplin professionnel, elle a également été une expérience de dépassement de soi. La 2e dauphine parle de l’évolution personnelle qu’elle a vécue à travers les épreuves et les défis du concours. "Miss France m’a obligée à sortir de ma zone de confort. Je me suis découvert une grande capacité physique : même en faisant beaucoup de sport, ce n’était pas comparable à passer des journées entières en talons à apprendre des chorégraphies. Cela m’a aussi révélé une passion pour la danse, que j’ai envie de poursuivre. J’ai compris que j’étais capable de repousser mes limites, et cela m’a donné confiance en moi."







Bien que l’expérience ait été largement positive, elle admet que certaines journées ont été plus difficiles que d’autres, notamment lorsqu’il s’agissait de gérer la fatigue et d’apprendre des chorégraphies complexes. "Je ne dirais pas qu’il y a eu de véritables difficultés. Bien sûr, certaines journées étaient éprouvantes, surtout lorsque nous étions fatiguées et que les chorégraphies à apprendre étaient complexes. Mais ce n’était pas difficile au sens négatif du terme. Au contraire, cela faisait partie du défi, de l’excitation de préparer un show suivi par des millions de spectateurs. Quand on a la chance de vivre une telle aventure, on doit savoir en saisir l’opportunité" conclut-elle.