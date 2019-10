Stage européen de danse à l'école Variation de l'Ile-Rousse

Le traditionnel stage de danse organisé chaque année par l'école de Danse Variation de l'Ile-Rousse - Balagne vient de se terminer.

Une 18e édition riche et intensive menée par toute l'équipe de Variation et des professeurs de grande renommée venus d'Espagne, de France et de Belgique.

Ces stages se sont déroulés sur deux sites, l'un à la Casa Lisulana, fief de Variation et l'autre au COSEC du Lycée de Balagne.

A la Casa Lisulana on retrouvait les stagiaires des disciplines de Classique avancé, débutant et moyen ainsi que les Jazz débutant.

Au Cosec, c'était pour les Jazz moyen et avancé, Hip Hop avancé, débutant/moyen, contemporain moyen, avancé, street jazz moyen et avancé.

Les professeurs:

Peter Mika (contemporain), d"'origine Slovaque, directeur de la Compagnie Cobos/Mika installé à Palamos en Espagne, Laure Demolliere (Jazz), enseignante en conservatoire et à Harmonic Studio, Christian Pioggioli (Classique), ancien danseur du Ballet du XXe siècle Maurice Béjart, Christopher Aldomovar ( Street jazz), danseur professionnel de renom, et Nono Battesti, chorégraphe, danseur qui dirige la Compagnie Dessources.

Ces différents stages se sont terminés par un apéritif Spécial Halloween.

Un grand bravo aux professeurs qui ont dirigés ces stages, aux professeurs de Variation et à toute l'équipe.