Squadra Corsa : un soutien total au GFCA

A squadra corsa qui oeuvre pour montrer et démontrer la vigueur du football corse dans les instances internationales ne peut que soutenir un club corse et tout particulièrement le Gazélec club historique, qui joue un rôle prépondérant auprès de la jeunesse corse et notamment du bassin ajaccien. C'est pour cela, que l'ensemble de la squadra corsa soutient les salariés , les éducateurs, les licenciés, les supporters toute la famille rouge et bleu.





Una pinsata particulare è fraterna pà Bocognano è Poggi, 2 puntelli di a squadra è i giovani Tomi, Finidori, Berenguier, Alessandri, Leca, Graziani sapendu chi so selezziunati è d'altri a pudarianu esse. Senza scurdassi di i tecnici Bonardi è Paganelli. Linseme di i capifila di a squadra fermanu attenti è à l'ascolta di i fatti à vene.