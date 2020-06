Sporting de Bastia : « Mais c’est la guerre ici ? »

La double page est intitulée « Le couloir de la peur ». Elle revient sur l’affaire Cichero du nom du joueur lensois Gabriel Cichero qui avait envoyé un coup de pied au visage du dirigeant bastiais de l’époque, Alain Seghi. C’était le 15 octobre 2011, à l’occasion d’un Bastia-Lens sous tension. Suite à une faute sur Diallo, alors meneur de jeu du Sporting, s’ensuit une échauffourée sur la pelouse. L’arbitre expulse les joueurs lensois Sow et Cichero ainsi que Cioni pour le SCB. Alors qu’il rentre aux vestiaires, Gabriel Cichero craque et balance un coup de pied à Alain Seghi. Résultat : multiples fractures pour le dirigeant bastiais et mise en examen du joueur vénézuélien.



« Un incident parmi tant d’autres, qui ont fait la légende sulfureuse du stade Armand-Cesari » précise le journal dans son chapô. D’anciennes figures du club, de Lilian Nalis à Marchioni en passant par le « lion de Vescovato » Charles Orlanducci se souviennent du contexte particulier de l’époque et d’anecdotes croustillantes sur les sorties de vestiaires ou les arrivées au stade au son des bombes agricoles. Un bel article sur le club corse qui se conclut par cette phrase de Goran Pandurovic, le gardien yougoslave de Rennes, habitué aux chaudes ambiances : « Mais c’est la guerre ici ? » En route pour le National, le Sporting club de Bastia ne manquera pas de faire à nouveau parler de lui dès son retour parmi l’élite.