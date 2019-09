Sporting-Sedan : la bonne affaire pour les Ardennais

Stade de Furiani, SC Bastiais : 0 CS Sedan-Ardennes : 1 (0-0)

But pour Sedan : Durbant (50e) sur penalty





SC Bastiais

Martin, Cioni, Bocognano, Guibert, Salis puis Haguy (68), Coulibaly, Vincent puis Moretti (73e), Salles-Lamonge, Quemper, Ben Saada puis Schur (63e), Etshimi (Le Cardinal, Lombard)



CS Sedan-Ardennes

Njoh Eboa, Lembet, Harvey, Mendy, Balde, Ouarsi-Ile, Dachour, Bekhechi, Maluvunu, Durbant (lenogue, Misatu, Constant, Borgniet, Fournier)



Pour ce faire Stéphane Rossi avait décidé de lancer dès le coup d'envoi sa dernière recrue, "Tchouki" Ben Saada" de retour chez lui après un beau parcours au niveau professionnel.

Mais d'entrée de jeu d'un côté comme de l'autre on n'avait pas d'autre objecti que celui de poursuivre sur le chemin victorieux de ce début de saison.

Qui allait remporter ce premier bras de fer ?

Sur son terrain et face à son formidable public, le Sporting comptait sortir vainqueur de l'épreuve de force.

En tout cas Cioni tout d'abord- sa frappe a buté sur la barre de Njoh Eboa - puis Ben Saada, et son pied gauche, faisaient trembler les Ardennais qui solides sur leurs bases tentaient à tous les coups de repartir rapidement de l'avant. Et à embarrasser les locaux contraints de concéder deux corners en l'espace de quelques minutes.

Le Sporting, eu pour sa part quelques opportunités mais rien de décisif tant et si bien qu'à la pause le tableau d'affichage restait figé sur un désespérant 0 à 0.



La seconde période ?

Elle a débuté de la pire des façons pour les joueurs du Sporting.

On jouait, en effet, depuis trois minutes à peine quand Martin était contraint d'accrocher Durbant dans sa surface de réparation.

C'était le penalty et Durbant, bien content d'avoir joué un tel tour au gardien bastiais, ne se privait pas de faire trembler les buts du Sporting !

Du coup la tâche des Bastiais se compliquait sérieusement face à cet adversaire pas génial certes, mais solide dans toutes ses lignes et rompu à ce type de joutes au cours desquelles il convient de ne jamais lever le pied...

Il ne restait plus dès lors au Sporting qu'à donner du volume à son jeu et tenter de mettre son adversaire sous pression.

Schur s'y employait et si son débordement puis son centre depuis le côté droit trouvait Salles-Lamonge, la reprise du Bastiais n'inquiétait pas Njoh Eboa.

Et le temps qui passait jouait en faveur des visiteurs bien regroupés dans leur moitié de terrain d'où ils pouvaient voir venir les initiatives trop désordonnées des "bleus" pour véritablement s'inquiéter de l'issue de la rencontre.

Finalement malgré une belle débauche d'efforts en fin de partie, force restait à Sedan et Njoh Eboa qui, au prix de deux arrêts décisifs, permettait à ses partenaires de regagner les Ardennes avec les trois points de la victoire et la première place du groupe !