Sport adapté : A Bastia on nage en toute sécurité avec Sempre Acqua

Saveria Morazzani et Alexandra Darbon ont lancé Sempre Acqua à Bastia après avoir constaté un manque de structures adaptées pour les personnes en situation de handicap souhaitant pratiquer la natation. Amies de longue date, elles se sont rencontrées dans le cadre de la natation artistique et travaillent aujourd'hui dans le domaine de la santé. Saveria, éducatrice spécialisée, est également maître-nageuse et titulaire d'une licence STAPS ainsi que d'un DEJEPS, tandis qu’Alexandra, infirmière, possède une solide expérience en natation artistique. « Aujourd’hui, nous constatons que beaucoup de personnes en situation de handicap n’ont pas accès aux cours de natation », explique Saveria Morazzani. « C'est paradoxal de vivre sur une île sans pouvoir se sentir en sécurité dans l'eau. Notre objectif, avec Alexandra, est de rendre ces personnes autonomes dans l’eau et de leur enseigner les techniques de nage. »



L’expertise spécifique de Saveria et Alexandra permet de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, un domaine où les éducateurs spécialisés en Corse n’ont souvent pas les compétences techniques en natation, et où les maîtres-nageurs ne sont pas formés pour s'occuper de personnes en situation de handicap. « Nous voulons aider toutes ces personnes, de tous âges, qu’elles soient en difficulté moteur ou cognitif, en facilitant leur accès aux sports », souligne Alexandra Darbon.



Cependant, les créneaux disponibles en piscine demeurent rares en Corse, notamment dans les grandes villes. Récemment, lors du village Hand’emu organisé par la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) en octobre, le club a gagné en visibilité. « La CAB a compris que nous n’étions pas un club de natation ordinaire, mais un club dédié au sport adapté. Nos séances se déroulent uniquement dans le petit bassin », précise Saveria. « Tous les mercredis de 12h à 14h, à la piscine de la Carbonite, nous proposons des séances individuelles, avec une personne par demi-heure. À la fin de la séance, nous organisons un travail de groupe pour quatre personnes autonomes dans l’eau, capables de suivre les consignes sans gros troubles du comportement. Un ergothérapeute nous a récemment rejoints comme bénévole, et nous espérons obtenir d’autres créneaux car la liste d’attente est longue. »



Des séances gratuites encadrées par des éducatrices spécialisées

Les séances, dispensées bénévolement par Saveria et Alexandra, sont gratuites pour les adhérents. « En tant que club sportif, nous bénéficions d’aides de la CdC et de l’État, ce qui rend l’adhésion gratuite pour nos membres », précise Alexandra. Afin de faciliter la communication avec les personnes en difficulté, elles utilisent des outils modernes comme les pictogrammes visuels sur smartphone. Dans quelques semaines, Sempre Acqua officialisera son affiliation à "Sport pour tous", ce qui pourrait lui permettre d’obtenir davantage de créneaux. Le club est également en quête de sponsors pour financer l’achat de matériel.



Toujours très actives, Saveria et Alexandra animent des activités en mer durant l’été, notamment des séances de « Sirènes » pour le grand public. « C'est une activité qui développe l’imaginaire, offre le plaisir de l'eau, tout en sensibilisant les enfants à la sécurité aquatique et à la protection de l’environnement », explique Saveria. Chaque lundi soir, à 20h à la piscine de la Carbonite, elles organisent également des séances artistiques pour des participants à l'aise dans l'eau, mêlant danse, gymnastique et arts du cirque.



Enfin, le dimanche 1er décembre, dans le cadre du Téléthon, l’association organisera « Bastia nage pour le muscle » de 9h à 18h à la piscine de la Carbonite. « Ce sera l’occasion pour tous, quels que soient leur âge et leur niveau, de nager pour une cause solidaire », ajoute Saveria. L’objectif : parcourir un maximum de kilomètres, en solo, en famille ou entre amis. L’événement se déroulera en présence d’Enzo, ambassadeur du Téléthon pour la Haute-Corse, et sera parrainé par Abed, 72 ans, licencié au club Bastia Natation et multiple champion d’Europe et du monde de natation en catégorie masters. Abed lancera, à partir de 16h30, un défi de relais 100 x 25 m.



Pour plus d'informations, contacter Sempre Acqua au 06.16.92.53.33 ou 06.42.65.52.46.