Spiega : une nouvelle collection d'Albiana entre livre et magazine

Albiana, la maison d'édition corse, innove avec une nouvelle collection baptisée Spiega. Cette initiative éditoriale propose un format hybride qui se situe à la croisée du livre et du magazine. Vannina Bernard-Leoni, responsable de la publication, précise l’ambition de cette collection : « Chaque titre offre au lecteur des textes de compréhension et d’approfondissement, une belle iconographie, dont un poster de grande taille, et des bonus numériques accessibles par QR Code. »



Le nom même de la collection, Spiega, a un double sens en langue corse. Il signifie à la fois « explique » et « déplie », une belle métaphore du concept de Spiega, qui invite à un voyage immersif dans le contenu. Chaque ouvrage est un véritable objet hybride, qui évolue au fil de son dépliage. Le format du livre, de 26x24 cm, se déplie en six blocs successifs, révélant progressivement un magnifique poster au dos. Vannina Bernard-Leoni souligne la dimension unique de cette conception : « Chaque bloc constitue comme une partie ou un chapitre du sujet traité. »



L’ensemble est inséré dans une pochette cartonnée illustrée, un modèle inspiré des vinyles 33 tours, soulignant ainsi l’originalité de cette proposition. Ce format particulier est désigné par le terme « libracciolu », pour marquer la singularité du projet, tant dans sa forme que dans son contenu. Chaque libracciolu met en lumière l’état des lieux d’un sujet précis, en l’enrichissant d’interviews d’acteurs et de spécialistes, ainsi que de contenus multimédia variés tels que des podcasts, des audios ou encore des vidéos.



Cette approche permet à la collection Spiega de s’adapter à une grande diversité de thèmes. À travers ces ouvrages, Albiana propose ainsi une véritable bibliothèque de la Corse, en perpétuelle évolution. Déjà parus, les titres incluent « Mateo Falcone vu de Corse », « Tandu l’Americani », « GR20 Tamanta strada ! » et « Vigna Corsa ». D’ici la fin du mois, un nouveau titre, en parfaite résonance avec l’actualité, viendra enrichir la collection : U Castagnu Arbre-monde. D’autres ouvrages passionnants sont également prévus pour 2025, en partenariat avec le service du Patrimoine, notamment « Evviva la libertà. James Boswell l’ami écossais », « Les quatre vies de Pasquale Paoli » et « La Corse et les années Paoli ».



Avec Spiega, Albiana inaugure un format original, à la fois esthétique et pédagogique, qui redéfinit la manière de raconter et de comprendre l’histoire et la culture corses.