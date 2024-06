Soupçons de manœuvres électoralistes à Bastia en 2020 : Fabienne Giovannini renonce à faire appel de sa condamnation

ondamnée le 18 juin dernier par le tribunal correctionnel de Bastia à un an d'inéligibilité et à une amende de 2 000 euros suite aux accusations portées contre elle pour avoir supposément tenté d'influencer le scrutin municipal de 2020 à Bastia par une "manœuvre frauduleuse",

annoncé qu'elle ne ferait pas appel de sa condamnation.

La condamnation de Mme Giovannini fait suite à l’envoi de trois lettres aux locataires des HLM des quartiers sud de Bastia, durant la campagne du second tour des municipales en 2020. Ces courriers, signés de sa main, mentionnaient le plan de rénovation du parc social et le rôle de Gilles Simeoni, président autonomiste de l'exécutif territorial et candidat sur la liste de Pierre Savelli, maire sortant de Bastia. L'opposition et l'accusation ont interprété ces lettres comme une manœuvre électoraliste à quelques jours du scrutin.

Tout au long de cette affaire, Fabienne Giovannini a maintenu son innocence, affirmant qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'influencer les élections. "Je n'ai jamais voulu porter atteinte à la sincérité du scrutin. J'ai agi en fonction d'un seul calendrier : celui interne à l'Office Public de l'Habitat. Je n’avais qu’une seule préoccupation : les difficultés des locataires," a-t-elle insisté. Et aujourd'hui, m

algré cette sanction 'injuste" Fabienne Giovannini, qui se défendait depuis trois ans, a décidé de ne pas contester le verdict. "Après en avoir parlé avec mon avocat, bien que je la trouve injuste, je ne ferai pas appel de la décision à mon encontre en date du 18 juin 2024," a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Un parcours éprouvant

Fabienne Giovannini a

Dans le communiqué Fabienne Giovannini a également évoqué les moments difficiles qu'elle a traversés durant cette période : "J’ai subi une perquisition humiliante à mon domicile, dix heures de garde à vue, une mise en cellule, l’épluchage de mes notes téléphoniques et de mon ordinateur, de gros titres dans la presse, trois ans d’opprobre pour un courrier qui n’avait vocation qu’à informer l’ensemble des locataires de Haute-Corse de l’OPH (pas seulement Bastia), seul moyen en période de pandémie de faire part des engagements pris et de leur cadre." Malgré ces épreuves, elle a tenu à remercier ses soutiens. "Je remercie tous mes soutiens et particulièrement les personnes, de toutes tendances politiques, qui ont produit des attestations de moralité. Et bien sûr mon avocat qui m’a accompagnée dans cette épreuve."



Fabienne Giovannini conclut en affirmant que son engagement envers les locataires est la véritable raison de sa situation actuelle. "Je paie mon dévouement pour les locataires et pour cette mission. Il est navrant pour la société corse toute entière que de tels messages puissent être adressés à tous ceux qui n’ont pour seule arme que leur honnêteté et leur bonne volonté."