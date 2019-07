Sotta inaugure son nouveau centre d'examen du permis de conduire

Depuis mardi dernier, un nouveau centre d'examen de l'épreuve pratique du permis de conduire a ouvert Sotta, la piste permettra aux apprentis conducteurs des deux-roues, d’améliorer les conditions du passage des examens.





Des travaux qui ont duré 5 mois pour 240 mille euros sans l’acquisition du terrain





En présence du maire, Jean Marc Serra, d’Audrey Baconnais-Rosez, sous-préfète de Sartène, des élus de Porto-Vecchio, de l’entrepreneur Monsieur Agostini qui a réalisé les travaux et de M. Raveau, inspecteur des permis de conduire accompagné par son délégué adjoint, M. Marchand, et par le formateur M. Valer l’inauguration de la piste conclut un investissement de 275 000 euros, porté par l’Etat, pour améliorer la sécurité routière.







La réalité du nombre d’accidents a incité l’Etat à agir c’est pourquoi la commune de Sotta pour prévenir de ces dangers de la route à fait le choix dans ce contexte avec l’aide de l’Etat d’investir dans la construction de la piste d’examens du permis Moto qui est la troisième de Corse après Bastia, et Ajaccio.







Cet investissement a permis d’acheter un terrain de 3 500 m2 et d’y construire l’enceinte, la guérite et de l’équiper, large de 7 m et longue de 130 m.



Il faut souligner le soutien apporté par la communauté de communes de Sud-Corse et la commune de Sotta.





Lors de cette inauguration, des démonstrations ont été effectuées sur un parcours en suivant les directives de circulation demandées par le formateur (tests de freinage, des évitements de portières).





Accidentologie élevée







Malheureusement, en 2018, les usagers 2 roues ont représenté 6 % des tués et ont été impliqués dans 57 % des accidents. C’est deux fois plus que les autres départements méditerranéens ou les deux-roues représentant 30 % des tués et trois fois plus qu’au niveau national (21 %). Si les 2 roues motorisées se tuent 3 fois plus en Corse du Sud que dans le reste des départements nationaux espérons que ce centre de formation fasse baisser le nombre d’accidents en Corse du Sud.