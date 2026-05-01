Sott'à a luna : 16 artistes corses réunis sur un album festif et moderne

Tout part d'une idée simple. C'est en tant que DJ passionné de house et de pop que Jeremy a eu l'idée de ce projet. "Je me suis dit pourquoi pas essayer de ramener des artistes insulaires, pas obligatoirement connus, et les réunir sur un album", raconte-t-il. Derrière ce projet, une motivation claire : "Faire connaître des jeunes talents ou des artistes pas connus, et surtout garder la langue corse d'origine et la sonorité corse." Le résultat c'est Sott'à a luna, un album mêlant pop, house et sonorités festives, avec notamment des artistes venus des quatre coins de la Corse comme Paul-André Nicolaï et Fabianu, Charles Contri, ou encore le groupe Isulatine.
Déjà disponible sur les plateformes et des concerts à venir
L'album est sorti vendredi 17 avril et est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. "Chaque chanson a une histoire qui peut toucher plusieurs personnes différentes", confie Jeremy, dont l'ambition dépasse largement les frontières de l'île. "L'idée est que l'album et les chansons sortent de la Corse, de France, et bien sûr à l'étranger." Pour l'avenir, Jeremy évoque la possibilité de concerts pour mettre en avant chaque artiste sur scène. "Ça serait vraiment l'idée de mettre en avant chacun avec leur titre", dit-il.
Un deuxième album déjà en préparation
Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Un deuxième album est déjà prévu. "Il y aura sûrement des artistes qui ont travaillé sur le premier album et qui iront sur le deuxième, et des nouveaux artistes, bien sûr." Et cette fois, des noms déjà établis dans le milieu musical pourraient rejoindre l'aventure, des artistes qui n'avaient pas pu participer au premier projet faute de disponibilité. Une suite qui s'annonce encore plus ambitieuse.