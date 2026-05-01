Sott'à a luna : 16 artistes corses réunis sur un album festif et moderne

Tout part d'une idée simple. C'est en tant que DJ passionné de house et de pop que Jeremy a eu l'idée de ce projet. "Je me suis dit pourquoi pas essayer de ramener des artistes insulaires, pas obligatoirement connus, et les réunir sur un album", raconte-t-il. Derrière ce projet, une motivation claire : "Faire connaître des jeunes talents ou des artistes pas connus, et surtout garder la langue corse d'origine et la sonorité corse." Le résultat c'est Sott'à a luna, un album mêlant pop, house et sonorités festives, avec notamment des artistes venus des quatre coins de la Corse comme Paul-André Nicolaï et Fabianu, Charles Contri, ou encore le groupe Isulatine.

