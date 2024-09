Sophie Beau – SOS Méditerranée : “Beaucoup de fantasmes circulent sur des débarquements en Corse”

- Oui, il y a vraiment un intérêt de la Corse pour ce sujet. Au cours des dernières années, nous avons eu à plusieurs reprises des propositions de bénévolat. Je pense qu'en Corse il y a une proximité, encore plus qu'à Marseille où est basée notre association, avec la Méditerranée centrale qui n’est finalement pas très loin. Mais en même temps, il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur des débarquements en Corse, alors qu’il n'y a pas du tout de débarquements en France qui soient programmés. Le droit maritime prévoit que quand on fait un sauvetage, on doit débarquer des personnes sans délai dans un port sûr. Cela veut dire que ce sont toujours les territoires les plus proches qui sont concernés. Il faut aussi rappeler que ce n'est jamais le navire mais toujours les autorités maritimes des États côtiers qui décident où il doit aller débarquer. Dans 100% des cas, jusqu'à ce jour, SOS Méditerranée a toujours respecté les instructions des autorités maritimes qui ont été données au capitaine pour aller dans tel ou tel port, y compris quand on a été débarqué à Toulon. Il y a beaucoup de thèses farfelues qui circulent, qui disent qu'on veut aller débarquer les gens à tel ou à tel endroit. Nous, nous voulons juste que les gens soient sauvés en mer dans des cas de détresse imminente absolue, où soit on tend la main et on sauve une vie, soit il y a des morts en plus dans cet immense cimetière de Méditerranée. On ne sait d’ailleurs même pas précisément combien de personnes y disparaissent. Il y a des estimations a minima d’agences des Nations Unies qui estiment que 30 309 personnes sont mortes en Méditerranée entre 2014 et aujourd'hui. On sait bien que c'est bien plus que ça.- Honnêtement, il ne faut pas non plus focaliser toute l'attention sur cela, parce qu'il y a plein d'autres rendez-vous qui se poursuivent. Nous rencontrons des bénévoles, nous avons cette projection qui est prévue lundi soir à Bastia, nous rencontrons aussi des élus Corses. Il y a un intérêt pour la mission de SOS Méditerranée qui est vraiment sincère et qui n'est pas nouveau en Corse. De toutes façons, nous sommes dans un environnement qui instrumentalise ces questions-là avec énormément de fausses informations qui circulent. Par exemple, SOS Méditerranée ne dispose d’aucune antenne où des migrants qui sont accueillis ou débarquent. Pour notre part, nous avons une mission compliquée à mener par ailleurs, qui concerne un sujet de vie ou de mort pour des milliers de personnes et nous préférons mobiliser notre énergie sur la poursuite de cette mission et la poursuite de la mobilisation des citoyens, puisque nous avons besoin de 24 000 € par jour pour mener notre mission de sauvetage en mer. Et ces 24 000 € par jour, on les trouve très majoritairement auprès des citoyens.